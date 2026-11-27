قال الباحث السياسي، داه يعقوب، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراهن على الضغط الاقتصادي على إيران، من خلال التضييق على العملة الإيرانية والأوضاع المعيشية للمواطنين، لدفع طهران إلى تقديم تنازلات سياسية، في ظل ما وصفه بالانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وأوضح الباحث السياسي، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن خيار ترامب يقوم على الضغط الاقتصادي على إيران والتأثير في الأوضاع المرتبطة بمعيشة المواطنين، مشيرا إلى وجود تدهور اقتصادي واسع وغياب حلول واضحة من جانب السلطة الإيرانية والحرس الثوري المسيطر على المشهد.

وأشار إلى أن الرهان الإيراني كان يقوم على تهريب النفط، إلى جانب وجود غطاء في سوق النفط المهرب من جانب الصين، إلا أن هذا الرهان لم يتحقق بالشكل المتوقع، وهو ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على طهران.

وأضاف أن دونالد ترامب يأمل في أن يؤدي الانهيار الاقتصادي إلى خروج مظاهرات واحتجاجات داخل إيران، وهو السيناريو الذي كان مطروحا منذ بداية الحرب، لكنه لم يتحقق حتى الآن.

وتطرق الباحث السياسي إلى إمكانية التوصل إلى مقاربة مشتركة بين الديمقراطيين والجمهوريين خلال الفترة المقبلة، تتضمن فتح مسار للمفاوضات، وربما تحرير أموال إيرانية مجمدة، بهدف إنهاء الحرب والعودة إلى المفاوضات بصورة جادة.

وأوضح أن هذه المقاربة قد تقوم على توافق بين الحزبين الأمريكيين بشأن عدد من الملفات، من بينها التخلي عن خيار الاحتفاظ بالسلاح النووي، وضمان الطابع الدولي للممرات البحرية، ومنها مضيق هرمز وباب المندب، إلى جانب ابتعاد إيران عن الخلايا التابعة لها، خصوصا الحوثيين.