قال الدكتور هاني الأعصر، المدير التنفيذي للمركز الوطني للدراسات، إن المفاوض الإيراني والسلطة في إيران استطاعا بشكل أو بآخر فرض كلمتهما عبر توظيف أوراق الضغط المتاحة، مشيرا إلى أن الورقة الأهم تحولت من مجرد أداة ضغط إلى ملف مستقل تستخدمه طهران للضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمنطقة والعالم، وهو مضيق هرمز.

وأوضح الأعصر، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إيران لم تكن تطرح قبل بدء العمل العسكري ضدها فكرة تحصيل رسوم على المرور في مضيق هرمز، مؤكدا أن هذا الطرح لم يكن مطروحا بأي حال من الأحوال، لكنه أصبح دفع طهران إلى التفكير خارج الصندوق وتقديم تصورات جديدة تمثل أداة ضغط على دول العالم كافة، وليس الإدارة الأمريكية وحدها.

مضيق هرمز يضع الإدارة الأمريكية تحت الضغط

وأشار المدير التنفيذي للمركز الوطني للدراسات إلى أن الإدارة الأمريكية باتت هي الأخرى تحت حصار، موضحا أن الأمر لا يتعلق بقدرة واشنطن على فرض حصار على إيران دون رد، في ظل استهداف طهران ناقلات النفط التي تمر عبر المضيق دون تنسيق مع البحرية أو الجيش الإيراني، وهو ما يخلق تهديدات من شأنها تقويض تأثير الحظر الأمريكي المفروض على المضيق والموانئ الإيرانية.

وحول الطرف الذي يحتاج إلى فرصة للتوصل إلى اتفاق، اتفق الأعصر مع الطرح القائل إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الطرف الذي يحتاج إلى هذه الفرصة، قائلا: «ترامب هو اللي محتاج فرصة للخروج من بركة الوحل اللي غطس فيها في منطقة الخليج وفي مضيق هرمز».

وأضاف أن ترامب يبحث عن منفذ للخروج من الأزمة التي وضع نفسه والولايات المتحدة الأمريكية فيها، في ظل تطورات المواجهة بمنطقة الخليج ومضيق هرمز.

وشدد الأعصر على أن الشروط الإيرانية واضحة ولا تتزحزح، وأن طهران لا تزال قادرة على الصمود والتمسك بمطالبها، مؤكدا أن إيران تعيد التأكيد على موقفها بأن شروطها معروفة ولن تتراجع عن أي منها.