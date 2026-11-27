سلطت الصفحة الرسمية للإعلامي الراحل وجدي الحكيم، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الضوء على محطات من حياة الفنان الضيف أحمد، أحد أبرز نجوم الكوميديا المصرية، وصاحب البصمة المميزة في فرقة «ثلاثي أضواء المسرح»، الذي رحل بشكل مفاجئ في ريعان شبابه، تاركًا وراءه أعمالًا فنية لا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور.

نشأة الضيف أحمد وبدايته الفنية

وُلد الضيف أحمد الضيف في 12 فبراير عام 1936، بقرية تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، وكان ترتيبه قبل الأخير بين 7 أبناء. وظهرت موهبته الكوميدية منذ الصغر، إذ اعتاد تقليد الشخصيات المحيطة به وإضحاك أصدقائه، قبل أن تتحول هوايته إلى شغف بالتمثيل والإخراج.

والتحق بكلية الآداب بجامعة القاهرة، قسم الاجتماع، وشارك خلال دراسته في عدد من التجارب المسرحية، وحصل على جوائز في التمثيل والإخراج، حتى لفت الأنظار إلى موهبته، ليختاره الفنان فؤاد المهندس للمشاركة في مسرحية «أنا وهو وهي»، التي كانت بداية دخوله عالم الاحتراف.

الضيف أحمد وثلاثي أضواء المسرح

وجاءت المحطة الأبرز في مشواره الفني مع تأسيس فرقة «ثلاثي أضواء المسرح»، على يد المخرج محمد سالم، حيث انضم إلى سمير غانم وجورج سيدهم، وحقق الثلاثي نجاحًا واسعًا خلال فترة الستينيات، من خلال المسرحيات والإسكتشات الغنائية التي قدموها.

ولم يقتصر دور الضيف أحمد على التمثيل، بل كان صاحب أفكار وإفيهات عديدة، كما شارك في الإخراج، وتميز بثقافته الواسعة واهتمامه بالأدب الإنجليزي، وهو ما جعله أحد العناصر الأساسية في نجاح الفرقة، بحسب ما تناولته الصفحة في استعراضها لسيرته.

زواج الضيف أحمد وحياته الأسرية

وعلى المستوى الشخصي، تعرف الضيف أحمد على زوجته نبيلة مندور بالصدفة، وتزوجا عام 1967، ورُزقا بابنتهما رشا خلال تصوير فيلم «شاطئ المرح»، ولم تكن ابنته قد تجاوزت عامها ونصف العام عندما رحل عن الحياة.

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الضيف أحمد

وجاءت وفاة الضيف أحمد مفاجئة، إذ روى سمير غانم أنه لاحظ خلال رحلة العودة من الأردن، عقب عرض فيلم «حدث في عزبة الورد»، أن صديقه لم يكن على طبيعته، وكان قليل الكلام، رغم انشغاله بالعودة سريعًا لحضور بروفات مسرحيته الجديدة «كله واحد وله عفريت»، التي كان يستعد لإخراجها.

وبعد عودة كل منهم إلى منزله، تلقى سمير غانم اتصالًا من جورج سيدهم يخبره بوفاة الضيف أحمد، في خبر شكل صدمة لأصدقائه ومحبيه.

وحكت زوجته أن الفنان الراحل شعر بشكل مفاجئ بضيق شديد في التنفس وألم حاد في الصدر، وحاولت الاستعانة بالأطباء، لكن الوقت كان قرابة الرابعة فجرًا، فاستعان الجيران ونقلوه إلى المستشفى، حيث توقف قلبه.

ورحل الضيف أحمد قبل أن يكمل عامه الـ34، تاركًا زوجة وابنة صغيرة، ورفيقي مشوار فني فقدا أحد أبرز شركائهما، إلى جانب جمهور لا يزال يتذكر أعماله وإسهاماته في الكوميديا المصرية.

ورغم قصر مشواره الفني، ظل اسم الضيف أحمد حاضرًا في ذاكرة الفن المصري، باعتباره أحد الوجوه التي صنعت مرحلة مميزة من الكوميديا، وترك بصمة تجاوزت سنوات عمره القصيرة.