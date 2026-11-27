ضبطت القوة البحرية العراقية سفينتين أجنبيتين داخل المياه الإقليمية، وعلى متنهما ثمانية أشخاص، للاشتباه بتورطهم في عمليات تهريب الوقود.

وذكرت قيادة القوة البحرية العراقية في بيان؛ أن قوة من قاعدة أم قصر البحرية نفذت مهمة لتفتيش القطع البحرية والمناطق المشبوهة، أسفرت عن اعتراض السفينتين وضبطهما مع أفراد طاقميهما.

ولفت البيان العراقي إلى أن عمليات التفتيش كشفت عن وجود كميات من وقود زيت الغاز ومعدات يُشتبه باستخدامها في عمليات تهريب الوقود.

وأشارت إلى اقتياد السفينتين إلى مرسى قوة حماية ميناء الفاو الكبير، وتسليم أفراد الطاقمين إلى مركز شرطة المدينة، مع التحفظ على السفينتين لاستكمال الإجراءات القانونية.

وشددت القيادة على استمرار قطعاتها البحرية في تنفيذ واجباتها لتأمين المياه الإقليمية وحماية الثروات الوطنية ومكافحة عمليات التهريب.