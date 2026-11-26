أعلن قائد قوات الحدود العراقية، الفريق محمد عبد الوهاب سكر السعيدي، اليوم الخميس، إغلاق معبر الوليد على الحدود العراقية - السورية، ومنفذ سرتك بشته على الحدود مع إيران.

معبران كانا يداران من إقليم كردستان

وقال السعيدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن المعبرين، الأول شمالي ربيعة والثاني في محافظة حلبجة، كانا يداران من قبل إقليم كردستان، قبل أن تتولى قيادة قوات الحدود إغلاقهما.

ويأتي الإغلاق في إطار المباشرة بتنفيذ توجيه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بإغلاق جميع المعابر غير الرسمية على الحدود الدولية مع دول الجوار، وذلك ضمن حزمة قرارات وإجراءات تتعلق بملف تهريب النفط في شركة نفط الشمال.

وأكد قائد قوات الحدود أن قيادته نفذت إجراءات واسعة لضبط الحدود، اعتمدت على التقنيات الحديثة والمراقبة الذكية، وتطوير جاهزية القطعات واستعدادها القتالي، إلى جانب تعزيز التنسيق مع دول الجوار.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات أسهمت في الحد بشكل كبير من عمليات التسلل والتهريب وعبور العمالة غير الشرعية باتجاه العراق.

نسبة ضبط ممتازة على 5 جبهات حدودية

وقال السعيدي: "لدينا نسبة ضبط ممتازة لحدود العراق مع سوريا والأردن والسعودية والكويت وإيران، فضلاً عن الدعم الكبير من الوزارة، الأمر الذي انعكس على استقرار العراق الداخلي".

600 كيلومتر مع سوريا بمسؤولية عراقية خالصة

وأوضح أن قوات الحدود تتحمل وحدها مسؤولية تأمين 600 كيلومتر من الحدود مع سوريا، دون مشاركة أي قوات أخرى في هذه المسؤولية، على خلاف ما هو معمول به في باقي الدول.

وأضاف أن العمل يجري وفق تقنيات حديثة ودعم متواصل، مما مكن القوات من الوصول إلى نسب ضبط وصفها بالملموسة للجميع، ولم تتحقق سابقًا.