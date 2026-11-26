تتواصل فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد وتأهيل قيادات الصفين الثاني والثالث بمحافظة بني سويف، تحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف.

وذلك بإشراف عام من السيد بلال حبش نائب المحافظ، والذي يستهدف تنمية الجدارات الإدارية والرقمية للكوادر التنفيذية، ومواكبة التطورات الحديثة في مجالات الإدارة والتكنولوجيا، وإكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لتطوير أساليب العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد البرنامج محاضرة متخصصة بعنوان «الإدارة الحديثة ودورها في رفع كفاءة المؤسسات الإدارية»، قدمها الدكتور أحمد فاروق، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة بني سويف، والمستشار الأكاديمي لوزير العمل، تناول خلالها المفاهيم الحديثة للإدارة والتحولات التي شهدتها الممارسات الإدارية في المؤسسات، وأهمية تطوير الفكر الإداري والانتقال من الأساليب التقليدية إلى نظم عمل أكثر كفاءة ومرونة، تعتمد على التخطيط العلمي وتحديد الأهداف وحسن استثمار الموارد المتاحة، بما يساعد المؤسسات على تحقيق مستهدفاتها والارتقاء بمستوى أدائها.

واستعرضت المحاضرة دور الإدارة الحديثة في تحسين كفاءة المؤسسات من خلال تطوير آليات العمل، وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات بصورة واضحة، وتحقيق التكامل والتنسيق بين الإدارات المختلفة، فضلًا عن أهمية المتابعة والتقييم المستمر للأداء وقياس معدلات الإنجاز، والتعامل مع التحديات والمشكلات الإدارية وفق أساليب علمية ومنهجيات تساعد على سرعة اتخاذ القرار وتحقيق أفضل النتائج، مع التأكيد على أن كفاءة المؤسسة ترتبط بقدرتها على توظيف إمكاناتها البشرية والمادية بصورة تحقق الأهداف المطلوبة.

كما تناولت الجلسة أهمية القيادة الإدارية في بناء فرق العمل وتحفيز العاملين وتنمية قدراتهم، وتهيئة المناخ التنظيمي الذي يدعم المبادرة والابتكار وتحمل المسؤولية، إلى جانب دور التخطيط الاستراتيجي في تحديد الأولويات وتوجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف، وأهمية الاعتماد على المعلومات والمؤشرات الدقيقة في اتخاذ القرارات، بما يعزز قدرة القيادات التنفيذية على إدارة الموارد والتعامل مع المتغيرات بكفاءة وفاعلية.

وفي محاضرة أخرى، قدم الأستاذ الدكتور محمد قايد، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، جلسة متخصصة بعنوان «الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.. حماية وسرية البيانات»، تناول خلالها التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأبرز تطبيقاته في مختلف مجالات العمل، ودوره في إحداث نقلة في أساليب إدارة المؤسسات وتطوير الأداء، من خلال قدرته على معالجة البيانات وتحليلها واستخلاص النتائج، وتقديم أدوات مساندة لاتخاذ القرار، بما يتيح فرصًا جديدة لتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المهام وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.

وتطرقت المحاضرة إلى أهمية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل بالجهاز الإداري، والتعرف على الأدوات والتقنيات التي يمكن توظيفها في تنظيم المعلومات وإعداد التقارير وتحليل البيانات وتحسين العمليات الإدارية، مع ضرورة امتلاك القيادات والعاملين للمهارات الرقمية التي تمكنهم من التعامل مع هذه التقنيات والاستفادة من إمكاناتها، ومواكبة التحولات المتلاحقة في بيئة العمل الرقمية.

كما تناولت الجلسة مفهوم الأمن السيبراني باعتباره أحد العناصر الأساسية لحماية البنية المعلوماتية للمؤسسات، موضحة أهمية تأمين الأنظمة والشبكات وقواعد البيانات، والحفاظ على سرية المعلومات وسلامتها، والتعامل مع التهديدات والمخاطر الإلكترونية، إلى جانب التعريف بأبرز الممارسات التي تسهم في الحد من محاولات الاختراق والوصول غير المصرح به إلى البيانات والمعلومات.

واختتمت المحاضرة بالتأكيد على أهمية نشر الوعي بالأمن السيبراني بين العاملين بالجهاز الإداري، والالتزام بضوابط استخدام الأنظمة والتطبيقات الرقمية، والحفاظ على سرية كلمات المرور والبيانات الرسمية، والتعامل المسؤول مع المعلومات المتداولة إلكترونيًا، بما يضمن الاستخدام الآمن للتكنولوجيا ويحافظ على بيانات المؤسسات والمواطنين.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جمالات إسماعيل، مدير عام مديرية التنظيم والإدارة ببني سويف، أن البرنامج يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، الذي كلّف المديرية بإعداد محاور وخطة التدريب بما يتوافق مع احتياجات الجهاز الإداري، ويستهدف تنمية الجدارات الإدارية والقيادية ورفع كفاءة الكوادر التنفيذية، وإعداد قيادات قادرة على تحمل المسؤولية وتولي المواقع القيادية، مشيرة إلى أهمية التعاون بين المحافظة والمديرية في تنفيذ البرامج التدريبية.

فيما أكد الأستاذ أحمد مرسي، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة، استمرار متابعة السيد بلال حبش، نائب المحافظ، لسير البرنامج وانتظام الجلسات التدريبية والالتزام بالخطة الموضوعة، والتنسيق مع الجهات والمحاضرين المشاركين، بما يضمن تحقيق المستهدف من البرنامج. وأضاف أن البرنامج تنفذه الإدارة العامة للموارد البشرية، بالتعاون مع مديرية التنظيم والإدارة، مع الاستعانة بمحاضرين وخبراء من جامعة بني سويف والمجلس القومي للمرأة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وقيادات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأشار أحمد مرسي إلى أن فريق العمل الذي يضم نيرة نبيل ومحمد مندوه وأحمد سعيد، يتولى متابعة الجوانب التنظيمية والتنسيق بشأن المحاضرات والجلسات التدريبية، بما يضمن انتظام تنفيذ البرنامج وتحقيق أهدافه وفق الخطة الموضوعة.