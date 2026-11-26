انطلقت" اليوم" حملة "16يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، التي يتم تنفيذها تحت إشراف وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام محافظة بني سويف، فى إطار مبادرة " معا ضد العنف "، في الفترة من 25 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 10 ديسمبر المقبل، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة،وضمن برنامج وخطة عمل الحكومة في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 في محاورها الأربع، لدعم حقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

من جانبها استعرضت"د.شيماء كرم"مدير وحدة شؤون المرأة بديوان عام المحافظة، أهداف الحملة التي تتزامن مع الاحتفال العالمي لمناهضة العنف القائم على النوع،وتهدف إلى نشر الوعى المجتمعى بأشكال العنف ضد المرأة وآثاره،تصحيح المفاهيم والعادات الاجتماعية التي تبرر العنف،تعريف السيدات والفتيات بآليات الحماية والإبلاغ وطلب المساعدة،تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة،تعزيز دور المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في مواجهة العنف،ودعم الناجيات وتسهيل وصولهن إلى خدمات الحماية والدعم النفسي والقانوني

وتتضمن فعاليات الحملة تنفيذ حزمة متنوعة من الأنشطة والفعاليات ولقاءات حول الحماية القانونية للمرأة من العنف الإلكتروني، وكيفية الوقاية إلى التمكين"، ودور الذكاء الاصطناعي في مواجهة العنف الرقمي ضد المرأة، والذي يشكل تحديًا كبيرًا أمام حماية النساء والفتيات في المجتمع، خاصة مع تنوع وتعدد أشكاله والتي تشمل التحرش الإلكتروني، والابتزاز، ونشر الشائعات،وهو ما يستلزم توعية المجتمع وتعزيز الأدوات القانونية والتقنية لمواجهته.

ويشارك في تنفيذ الحملة العديد من الجهات الشريكة من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات: العمل والشباب والرياضة، والأوقاف والأمن والكنيسة والمنطقة الأزهرية وجامعات بني سويف والنهضة ، حيث تتضمن محاور الأنشطة المُقترحة توعية مجتمعية من خلال ندوات، لقاءات جماهيرية وتوعية الرقمية تتضمن فيديوهات ، منشورات ، حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ومحور التمكين الاقتصادى من خلال تنظيم ملتقى توظيفى للوظائف المتاحة بالشركات والمصانع ، ومحور الحماية والدعم عن طريق تنظيم لقاءات تعريفية بخدمات الدعم النفسي والقانونى .