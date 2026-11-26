يتقدم الاتحاد المصري للغرف السياحية بخالص العزاء والمواساة في ضحايا الحادث المروري الأليم الذي شهده الطريق الدائري بمنطقة الوراق، معربًا عن بالغ حزنه لهذا الحادث وما خلفه من ضحايا ومصابين.

ويؤكد الاتحاد تضامنه الكامل مع أسر الضحايا في مصابهم الأليم، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل والعودة إلى أسرهم سالمين.

ويتقدم الاتحاد بخالص المواساة لأسر الضحايا، فإنه يسأل الله أن يحفظ مصر وأبناءها، وأن يجنب الجميع مخاطر الطرق والحوادث، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والسلامة.