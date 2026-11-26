حذفت شركة «آبل» الأمريكية، تطبيق المحادثة بالذكاء الاصطناعي والمعروف باسم "توكي" (Talkie)، التابع لشركة «ميني ماكس» الصينية، من متجر تطبيقاتها على مستوى العالم، عقب تقارير إعلامية اتهمت شخصيات افتراضية داخل التطبيق بإرسال رسائل ذات طابع جنسي وغير لائق إلى مستخدمين قُصّر.

وذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن قرار الحذف جاء بعد تحقيق نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية ومكتب الصحافة الاستقصائية، أمس الأربعاء، كشف عن إرسال شخصيات أنشأها الذكاء الاصطناعي داخل التطبيق رسائل جنسية ومسيئة إلى أطفال.

وأوضحت أن تطبيق "توكي"، الذي أُطلق عام 2023، يتيح للمستخدمين التفاعل مع شخصيات افتراضية تحاكي العلاقات الإنسانية والعاطفية، ويحظى بشعبية خاصة في الولايات المتحدة والفلبين والمكسيك، وفقًا لبيانات شركة «سينسور تاور» لأبحاث التطبيقات.

ورغم تصنيف التطبيق للفئات العمرية فوق 18 عامًا على متجري "آبل" و"جوجل بلاي"، وفرض قيود على تسجيل الأطفال دون 14 أو 16 عامًا بحسب الدولة، انتقدت منظمات معنية بحماية الأطفال ضعف آليات التحقق من العمر، التي تعتمد على إدخال المستخدمين أعمارهم بأنفسهم.

وبحسب شركة الأبحاث الصينية "يونيك"، بلغ عدد المستخدمين النشطين شهريًا للتطبيق وموقعه الإلكتروني نحو 11 مليون مستخدم في أكتوبر الماضي، فيما شكل تطبيق "توكي" ونظيره الصيني "شينجيه" أكثر من 60% من إيرادات شركة "ميني ماكس" خلال عام 2024.

ولم تصدر شركتا "آبل" و"ميني ماكس" تعليقًا فوريًا على هذه التقارير للتعقيب بشأن القرار.

ويأتي حذف التطبيق وسط تصاعد التدقيق الدولي في مخاطر روبوتات المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، خصوصًا التطبيقات المصممة لمحاكاة العلاقات الشخصية، في ظل مخاوف متزايدة بشأن تأثير تفاعلاتها مع القُصّر وضرورة تشديد ضوابط السلامة والتحقق من أعمار المستخدمين.