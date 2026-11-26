قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون" إن حروب الرسوم الجمركية و التجارية لا تخدم مصالح أي طرف" .

جاء ذلك تعقيبا على تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن فرض رسوم جمركية على بضائع من الصين وبعض الدول الأخرى،حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس.

وأضاف قوه أن موقف الصين ثابت وواضح فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة. ويجب على الجانبين حل القضايا ذات الصلة من خلال التشاور على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة.

وأشار إلى أن ما يسمى بالقدرة الإنتاجية المفرطة هي فرضية زائفة، وأن الصين تعارض استخدامها . وأضاف أن على الجانبين العمل معا لتنفيذ التفاهمات المشتركة المهمة بين رئيسي الدولتين والحفاظ على زخم النمو المستقر للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة.