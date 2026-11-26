تُعد صعوبات المذاكرة وضعف تركيز الأطفال من أبرز التحديات التي تواجه الأسر، في ظل تعدد المشتتات والضغوط الدراسية التي قد تؤثر على الحالة النفسية والتحصيل الدراسي للأبناء، وهو ما يستدعي اتباع أساليب تربوية سليمة تراعي الفروق الفردية بين الأطفال وتساعدهم على التعلم دون ضغوط أو تهديدات.

وأكد أحمد الشيمي أن كثافة المناهج الدراسية من أبرز أسباب نفور الأطفال من المذاكرة، موضحًا أن إرهاق الطالب بالمواد الدراسية دون مراعاة قدراته وإمكاناته قد يؤدي إلى تراجع رغبته في التعلم، مشددًا على أهمية تشخيص قدرات كل طفل ومستوى ذكائه ونمط تعلمه، بما يساعد على اختيار الأسلوب الأنسب للتعامل معه.

رفض العقاب البدني ويدعو إلى التحفيز

وشدد على ضرورة التمييز بين القلق الطبيعي الذي يدفع الطفل إلى العمل والإنجاز، والقلق المرضي الذي قد يصيبه بالعجز وعدم القدرة على أداء مهامه، رافضًا استخدام الضرب والعقاب البدني في التربية، وداعيًا إلى الاعتماد على أساليب التحفيز والمكافآت المعنوية والمادية البسيطة، مع إمكانية الحرمان المؤقت من الأشياء المحببة للطفل كوسيلة للتقويم.

القدوة الأسرية مفتاح تنظيم استخدام الهاتف

وأشار الشيمي إلى أن الهاتف المحمول من أبرز العوامل التي تشتت انتباه الأطفال وتؤثر على تركيزهم أثناء المذاكرة، مؤكدًا أن الوالدين يمثلان القدوة الأساسية لأبنائهما، ولا يمكن مطالبتهم بتقليل استخدام الهواتف بينما يقضي الكبار معظم أوقاتهم أمامها، داعيًا إلى وضع ضوابط زمنية واضحة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية دون اللجوء إلى المنع الكامل.

تحذير من مقارنة الأبناء بالآخرين والعنف اللفظي

وحذر من خطورة مقارنة الأطفال بأقرانهم أو أقاربهم، مؤكدًا أن هذا السلوك ينعكس سلبًا على ثقتهم بأنفسهم ويؤثر على حالتهم النفسية، كما رفض استخدام التهديدات والعنف اللفظي في التعامل مع الأبناء، مشددًا على أهمية الاحتواء والحب والحوار، وأن يشعر الطفل بأن والديه يقفان إلى جانبه ويدعمانه باعتبارهما فريقًا واحدًا.