أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أن الهجمات الأوكرانية التي استهدفت سفينتين روسيتين في المياه الليبية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، مشددة على ضرورة امتناع أطراف الصراع عن استهداف السفن المدنية واحترام القواعد المنظمة للعمليات البحرية في المياه الدولية والإقليمية.

وقالت الوزارة، في إفادة صحفية أسبوعية بالعاصمة أنقرة، إن تنفيذ أعمال قتالية داخل المياه التابعة لدولة محايدة يُعد أمرًا غير قانوني بموجب أحكام القانون الدولي، في إشارة إلى الهجمات التي استهدفت سفينتين روسيتين في ميناء بنغازي الليبي ومحيطه.

وأضافت وزارة الدفاع التركية أن الجانب الليبي أحال ملف الهجمات إلى كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، في خطوة تهدف إلى طرح القضية أمام المؤسسات الدولية المعنية، والنظر في تداعيات استهداف السفن داخل المياه الليبية.

دعوات لتجنب توسيع نطاق المواجهة العسكرية

ودعت أنقرة الأطراف المتحاربة إلى تجنب توسيع نطاق المواجهة العسكرية ليشمل السفن المدنية والممرات البحرية، محذرة من تداعيات مثل هذه العمليات على أمن الملاحة البحرية واحترام سيادة الدول والقواعد الدولية التي تنظم النزاعات المسلحة.

في المقابل، دافع وزير الخارجية الأوكراني، يوم الثلاثاء، عن الهجوم الذي نُفذ باستخدام مركبات مسيرة واستهدف سفينة عسكرية روسية وأخرى للشحن في المياه الليبية مطلع الأسبوع، معتبرًا أنه يندرج في إطار حق بلاده المشروع في الدفاع عن النفس.

وجاءت التصريحات الأوكرانية عقب انتقادات وجهتها الحكومة الليبية في طرابلس للعملية، وسط اعتراضات على تنفيذ هجمات عسكرية في نطاق المياه الليبية وما قد يترتب عليها من انتهاك للسيادة الليبية وتعريض حركة الملاحة البحرية للخطر.

وتسلط المواقف المتباينة الضوء على أبعاد جديدة للصراع الروسي الأوكراني، الذي لم يعد مقتصرًا على ساحات القتال المباشرة، بل امتدت تداعياته إلى مناطق وممرات بحرية خارج حدود المواجهة التقليدية، بما يثير تساؤلات بشأن مدى التزام أطراف النزاع بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول المحايدة.