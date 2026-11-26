تتصدر حالة الطقس ودرجات الحرارة اهتمامات المواطنين، بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية وتراجع درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وسط تحذيرات من تكون الشبورة المائية على الطرق، وفرص سقوط أمطار على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم الخميس

وبحسب توقعات الأرصاد، تشهد البلاد طقسًا معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حارًا على جنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، ما يستدعي الانتباه إلى الفارق بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل.

حالة الطقس من الجمعة الى الثلاثاء

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بداية من الجمعة 27 نوفمبر وحتى الثلاثاء 1 ديسمبر 2026، موضحة أبرز الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس الأيام المقبلة

تستمر الأجواء الخريفية المعتدلة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون الطقس حارًا على جنوب الصعيد.

وفي المقابل، تميل الأجواء إلى البرودة خلال ساعات الليل، وتصبح باردة خلال الصباح الباكر، خاصة على المناطق الشمالية.

تحذير من الشبورة المائية

ومن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة تكون الشبورة المائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما يُتوقع نشاط الرياح على فترات متقطعة يومي الاثنين 30 نوفمبر والثلاثاء 1 ديسمبر.

فرص سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

وبالنسبة للأمطار، تشير التوقعات إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة

وعن درجات الحرارة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري يوم الجمعة 27 نوفمبر 24 درجة للعظمى و15 درجة للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية 22 درجة للعظمى و14 للصغرى.

وتصل درجات الحرارة في شمال الصعيد إلى 25 درجة للعظمى و11 للصغرى، بينما تسجل جنوب الصعيد 32 درجة للعظمى و18 للصغرى.

ويوم السبت 28 نوفمبر، تسجل القاهرة الكبرى 24 درجة للعظمى و15 للصغرى، والسواحل الشمالية 22 للعظمى و14 للصغرى، وشمال الصعيد 24 للعظمى و11 للصغرى، وجنوب الصعيد 32 للعظمى و17 للصغرى.

أما الأحد 29 نوفمبر، فتصل العظمى في القاهرة إلى 25 درجة، والصغرى 16 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية 23 للعظمى و14 للصغرى، وشمال الصعيد 26 للعظمى و12 للصغرى، وجنوب الصعيد 31 للعظمى و16 للصغرى.

ويوم الاثنين 30 نوفمبر، تسجل القاهرة 23 درجة للعظمى و15 للصغرى، والسواحل الشمالية 21 للعظمى و14 للصغرى، وشمال الصعيد 24 للعظمى و12 للصغرى، وجنوب الصعيد 29 للعظمى و16 للصغرى.

انخفاض درجات الحرارة

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواءً خريفية معتدلة خلال ساعات النهار، مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وحذر من الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مطالبًا قائدي السيارات بتوخي الحذر وترك مسافات آمنة أثناء القيادة.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ونصحت الهيئة المواطنين بارتداء الملابس المناسبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وتوخي الحذر أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة المائية، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية والبيانات الرسمية لمتابعة أي تغيرات في حالة الطقس.



