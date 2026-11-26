ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت منجمًا للذهب في جزيرة جاوة الإندونيسية إلى 13 قتيلًا، فيما لا يزال 13 شخصًا في عداد المفقودين، بعد تسرب مياه الفيضانات إلى أنفاق التعدين ومحاصرة العمال بداخلها، إثر هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وقالت فرق البحث والإنقاذ الإندونيسية، اليوم الخميس، إن عمليات البحث مستمرة عن المفقودين، وسط ظروف ميدانية صعبة تعرقل جهود الوصول إلى العمال المحاصرين داخل أنفاق المنجم.

وأوضحت الشرطة المحلية أن الأمطار الغزيرة التي هطلت يوم الاثنين الماضي على منطقة بوغور بإقليم جاوة الغربية تسببت في فيضان أحد الأنهار القريبة، ما أدى إلى تدفق المياه إلى موقع لتعدين الذهب وغمر الأنفاق التي كان يعمل بداخلها عدد من العمال.

وقال قائد شرطة جاوة الغربية، اللواء هينغكي، في تصريحات أدلى بها في وقت مبكر من صباح الخميس، إن 26 أسرة أبلغت عن فقدان أقارب لها عقب وقوع الحادث، مشيرًا إلى أن العمال كانوا موزعين على نفقين منفصلين للتعدين غير القانوني؛ إذ يُعتقد أن 19 شخصًا كانوا داخل النفق الأول، بينما كان السبعة الآخرون داخل النفق الثاني.

من جانبها، أعلنت رئيسة فرق البحث والإنقاذ، ديسيانا كارتيكا باهاري، في بيان، انتشال جثامين 13 عاملًا، مع استمرار البحث عن 13 آخرين لا يزال مصيرهم مجهولًا، مؤكدة أن فرق الإنقاذ تواصل جهودها للوصول إلى المفقودين رغم العقبات التي تواجهها في موقع الحادث.

وأشارت باهاري إلى أن طبيعة الموقع تجعل عمليات الإنقاذ بالغة الصعوبة، في ظل ضيق حفر التنقيب التي يصل عمقها إلى نحو 100 متر، فضلًا عن ضعف الإضاءة وانزلاق التضاريس، وهي عوامل تزيد من المخاطر التي يتعرض لها أفراد فرق البحث والإنقاذ خلال محاولاتهم الوصول إلى الأنفاق المنكوبة.

وأكدت أن فرق الإنقاذ تبذل جميع الجهود الممكنة للتعامل مع الحادث، مع مراعاة الظروف الميدانية وإعطاء الأولوية لسلامة الأفراد المشاركين في العمليات.

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم شرطة جاوة الغربية، هندرا روخماوان، إن 11 عاملًا تمكنوا من مغادرة الموقع سالمين قبل أن تغمر مياه الفيضانات آبار المنجم يوم الاثنين، مضيفًا أن السلطات لم تتلق بلاغات بشأن وجود عمال محاصرين إلا يوم الثلاثاء، بعد مرور يوم على وقوع الحادث.

تفاصيل المنطقة المنكوبة

وتقع منطقة بوغور على مسافة تقارب 70 كيلومترًا جنوبي العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وتشتهر بوجود أنشطة واسعة لتعدين الذهب، بما في ذلك مواقع للتنقيب غير المرخص.

وتتكرر حوادث المناجم في إندونيسيا، التي تعد من الدول الغنية بالموارد المعدنية، في ظل انتشار أنشطة التعدين غير القانوني في عدد من المناطق، حيث غالبًا ما تفتقر مواقع التنقيب غير المرخصة إلى معايير السلامة اللازمة، فضلًا عن ضعف إجراءات الوقاية والاستجابة للطوارئ، ما يزيد من مخاطر وقوع حوادث مميتة، خصوصًا خلال مواسم الأمطار والفيضانات.

ويثير الحادث مخاوف جديدة بشأن سلامة العاملين في مواقع التعدين غير القانونية، في ظل صعوبة إخضاع تلك الأنشطة للرقابة وتطبيق اشتراطات السلامة، وما تفرضه طبيعة العمل في الأنفاق العميقة من مخاطر إضافية على حياة العمال.