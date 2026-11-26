باشرت قيادة قوات الحدود العراقية، اليوم الخميس، بتنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن إغلاق جميع المعابر غير الرسمية، مؤكدة تحقيق مستويات متقدمة وغير مسبوقة في ضبط الحدود الدولية للعراق.

من جانبه، صرح قائد قوات الحدود، الفريق محمد عبد الوهاب سكر السعيدي، لـ (واع)، بأن القيادة نفذت إجراءات واسعة لتعزيز السيطرة على الحدود، شملت اعتماد التقنيات الحديثة وأنظمة المراقبة الذكية، وتطوير قدرات القطعات العسكرية ورفع مستوى استعدادها القتالي، فضلاً عن تعزيز التنسيق مع دول الجوار.

وأضاف أن هذه الإجراءات أسهمت في الحد بصورة كبيرة من عمليات التسلل والتهريب وعبور العمالة بصورة غير قانونية إلى داخل العراق، مشيراً إلى تحقيق مستويات عالية من ضبط الحدود مع سوريا والأردن والسعودية والكويت وإيران.

وبيًن السعيدي أن قوات الحدود تتحمل مسئولية تأمين نحو 600 كيلومتر من الحدود العراقية السورية، من دون وجود قوات أخرى تشاركها هذه المسئولية، مبيناً أن العمل يجري وفق منظومة متكاملة تعتمد التقنيات الحديثة والدعم المستمر.

وأشار إلى أن مسئولية قيادة قوات الحدود تتركز في تأمين الشريط والحرم الحدودي، فيما تتولى تشكيلات الجيش والحشد الشعبي وشرطة المحافظات وحرس الإقليم مهامها في المناطق الخلفية، لافتاً إلى أن القيادة تعمل ضمن ست مناطق تغطي الحدود العراقية، بالتنسيق مع مختلف التشكيلات الأمنية.

ونوه إلى أن شرطة الجمارك تمثل عمقاً أمنياً مهماً للحدود، وتشكل مرتكزاً أساسياً في المنافذ الحدودية، مؤكداً وجود تنسيق استخباري وأمني موحد بين القطعات والتشكيلات المعنية لضمان ضبط الحدود الدولية.

وشدد قائد قوات الحدود على أن العراق حقق مستويات مثالية في ضبط حدوده لم يسبق تسجيلها في تاريخ الدولة العراقية.

وفيما يتعلق بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة العراقية بشأن مكافحة تهريب النفط في شركة نفط الشمال، أكد السعيدي أن قيادة قوات الحدود باشرت تنفيذ التوجيهات الخاصة بإغلاق جميع المعابر غير الرسمية.

ولفت إلى أن مسئولية قوات الحدود تقتصر على تأمين الشريط الحدودي، في حين تقع مسئولية إدارة المنافذ على عاتق هيئة المنافذ الحدودية، مشيراً إلى وجود جهود وتوجيهات لتوحيد مركزية إدارة المنافذ في إقليم كردستان مع بقية المنافذ الحدودية في البلاد.