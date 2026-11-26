نعى القاضي مجدي علي قاسم سلامة، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بالطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، أمس الأربعاء 25 نوفمبر 2026، معربًا عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وذويهم.

وأكد رئيس محكمة استئناف القاهرة، في بيان النعي، بالغ الحزن والأسى إزاء الحادث الذي خلّف عددًا من الضحايا، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

كما أعرب القاضي مجدى قاسم عن تمنياته القلبية للمصابين بالشفاء العاجل، سائلًا المولى عز وجل أن يمنّ عليهم بالشفاء والسلامة، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وشارك في تقديم واجب العزاء القاضي محمد غراب، رئيس المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة، وأعضاء المكتب الفني والمتابعة، وقضاة المحكمة إلى جانب الجهاز الإداري والعاملين بالمحكمة، الذين أعربوا جميعًا عن مواساتهم لأسر الضحايا في هذا المصاب الأليم.