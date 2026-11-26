قرر جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إلغاء جميع الأنشطة الاحتفالية التي تنظمها الوزارة خلال الفترة الحالية، تضامنًا مع أهالينا في حادث دائري الوراق، ومشاركةً لأسر الضحايا مصابهم الأليم.

وتقدم الوزير بخالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

في نفس السياق، زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستشفى بولاق الدكرور العام، في إطار جولته اليوم بعددٍ من المُستشفيات للاطمئنان على مُصابي حادث الدائري بالوراق الذي وقع أمس، لمُتابعة مستوى الرعاية الصحية المُقدمة لهم، يُرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وممثلو فريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري.

وخلال جولته بالمستشفى، زار الدكتور مصطفى مدبولي غرف تواجد الحالات من مصابي الحادث؛ حيث استمع من الأطباء إلى شرح حول حالة المُصابين الصحية، وأوجه الرعاية الطبية المقدمة لهم، موجهاً ببذل قصارى الجهد لتوفير كل ما يلزم من رعاية واهتمام ودعم لتخفيف آثار هذا الحادث المؤلم، وتعافي المصابين بأسرع وقت