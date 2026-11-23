التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، برئاسة أحمد شوبير، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، وتطوير دور الاتحاد في دعم الأنشطة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

بحضور الدكتور مصطفي زمزم، نائب رئيس المجلس، والاستاذ أحمد محمد علي الديب، والاستاذ سيف إسماعيل موسي، اعضاء مجلس الادارة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

تناول اللقاء آليات التنسيق خلال المرحلة المقبلة، وتحديد مجالات التعاون المشترك بما يعزز دور الاتحاد في تنفيذ الفعاليات والأنشطة الرياضية، ويدعم جهود الوزارة في تطوير الخدمات المقدمة داخل مراكز الشباب، وتحقيق انتشار أوسع لمختلف الألعاب الرياضية، بما يتناسب مع احتياجات النشء والشباب في مختلف المحافظات.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، والاستفادة من الانتشار الجغرافي لمراكز الشباب وإمكاناتها المختلفة في استضافة وتنظيم الفعاليات والأنشطة التي ينفذها الاتحاد، بما يسهم في الوصول إلى أكبر شريحة من النشء والشباب، مشددا على ضرورة العمل على تنويع الأنشطة الرياضية وعدم اقتصارها على كرة القدم، مع الاهتمام بمختلف الألعاب الرياضية وإتاحة الفرصة أمام الشباب لممارستها واكتشاف مواهبهم في تخصصات رياضية متنوعة.

وأشار الوزير إلى أهمية دراسة طبيعة مراكز الشباب وإمكانات كل منها في مختلف المحافظات، والتعرف على احتياجاتها وفقًا لطبيعة المناطق والفئات المستفيدة، بما يساعد على توفير الألعاب والأنشطة الرياضية المناسبة لكل مركز، وتحقيق الاستفادة المثلى من البنية التحتية والإمكانات المتاحة، مؤكدا أن الوزارة تستهدف تعزيز دور مراكز الشباب كمراكز رياضية ومجتمعية متكاملة تسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب ورعايتها.

م د ر / م م ر