زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستشفى بولاق الدكرور العام، في إطار جولته اليوم بعددٍ من المُستشفيات للاطمئنان على مُصابي حادث الدائري بالوراق الذي وقع أمس، لمُتابعة مستوى الرعاية الصحية المُقدمة لهم، يُرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وممثلو فريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري.

وخلال جولته بالمستشفى، زار الدكتور مصطفى مدبولي غرف تواجد الحالات من مصابي الحادث؛ حيث استمع من الأطباء إلى شرح حول حالة المُصابين الصحية، وأوجه الرعاية الطبية المقدمة لهم، موجهاً ببذل قصارى الجهد لتوفير كل ما يلزم من رعاية واهتمام ودعم لتخفيف آثار هذا الحادث المؤلم، وتعافي المصابين بأسرع وقت.