ارتفعت أسهم الأسواق الآسيوية الناشئة اليوم الخميس، بقيادة تايوان وكوريا الجنوبية، مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم شركات الرقائق التي تعرضت لخسائر حادة مؤخرًا، بينما تراجعت الروبية الإندونيسية إلى مستوى قياسي جديد بفعل قوة الدولار والمخاوف المتعلقة بالوضع المالي للبلاد.

وتراجعت الروبية بنسبة 0.5% إلى مستوى قياسي بلغ 18,395 روبية للدولار، لتوسع خسائرها منذ بداية العام إلى أكثر من 9%، وهي أكبر خسارة بين عملات الأسواق الآسيوية الناشئة الرئيسية.

وجاء التراجع بعد يوم من تصريحات محافظ البنك المركزي الإندونيسي بأن متوسط سعر الروبية قد يتراوح بين 17,800 و18,200 روبية للدولار في عام 2027.

وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر كوسبي بما يصل إلى 2.6%، بقيادة تعافي أسهم شركات الرقائق، بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة كما كان متوقعًا، ورفع توقعاته للنمو الاقتصادي بصورة كبيرة.

كما ارتفعت قيمة الوون بنسبة 0.3% أمام الدولار، لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى أكثر من 7%، ما يجعله واحدًا من أفضل عملات المنطقة أداءً.

وفي تايوان، ارتفعت الأسهم بما يصل إلى 3.1%، مستردة جزءًا من خسائر الجلسة السابقة التي بلغت نحو 5%.

وقدمت مكاسب الأسهم بعض الدعم لأسواق المنطقة بعد شهر صعب على الأسواق التي تعتمد بدرجة كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ دفعت الانخفاضات الحادة في أسهم إنفيديا وغيرها من شركات الرقائق المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على أسهم التكنولوجيا وجني الأرباح التي تحققت خلال موجة الصعود هذا العام.

وتراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في تايوان بنسبة 14% خلال نوفمبر، ويتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري له منذ مارس 2020، بينما فقدت الأسهم الكورية الجنوبية أكثر من 17% خلال الشهر، لتتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري لها منذ يوليو.

وساهمت المكاسب في رفع مؤشر إم إس سي آي لأسهم الأسواق الناشئة في آسيا بنحو 2%.

وفي أسواق أخرى بالمنطقة، ارتفعت الأسهم في جاكرتا بنحو 2%، بينما صعدت الأسهم في كوالالمبور بأكثر من 1%.

ولم تظهر أسواق العملات الأجنبية الآسيوية مؤشرات قوية على التوتر رغم جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية استهدفت عددًا من الشركاء التجاريين الرئيسيين، إذ اتجهت عملات المنطقة عمومًا إلى الارتفاع.

وصعد مؤشر إم إس سي آي لعملات الأسواق الناشئة في آسيا بما يصل إلى 0.3%، متجهًا نحو تسجيل أفضل جلسة له منذ 10 نوفمبر، في ظل تراجع الدولار نتيجة انخفاض نشاط التداول خلال عطلة عيد الشكر الأمريكية.

وارتفع الدولار التايواني بنسبة 0.5%، بينما صعد البات التايلاندي بنسبة 0.4%، وقالت وزارة التجارة التايلاندية إن الرسوم الجمركية الأمريكية المقترحة، والتي قد تصل إلى 18% على السلع التايلاندية، تتماشى إلى حد كبير مع المناقشات السابقة، ما ساعد في تهدئة مخاوف المستثمرين.