عقد اللواء أحمد جبر، رئيس مدينة الغردقة، اللقاء الأسبوعي مع المواطنين، بحضور سكرتير المدينة ومسئولي الإدارات المختصة.

وخلال اللقاء، استمع رئيس المدينة إلى ١٣ طلبًا وشكوى تنوعت بين طلبات قياس بلوك، وتغيير نشاط أحد المحال، وشكوى من مخالفات بناء بأحد العقارات، إلى جانب شكوى بشأن عدم تسليم الوحدات البديلة الخاصة بمناطق العشوائيات، وعدد من الطلبات الأخرى.

ووجّه جبر الإدارات المختصة بسرعة فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مع تقديم حلول فورية لعدد من الحالات، ودراسة باقي الطلبات كلٌّ على حدة، بما يضمن التعامل معها في إطار القوانين واللوائح المنظمة.

وأكد رئيس مدينة الغردقة استمرار عقد اللقاءات الدورية مع المواطنين، بما يتيح بحث مطالبهم بصورة مباشرة ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها مع الجهات المختصة.

وتُعقد لقاءات المواطنين يوم الأربعاء من كل أسبوع، على أن يتم تقديم الطلبات مسبقًا لدى إدارة خدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة.