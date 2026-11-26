أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توفير سيارات بديلة لأصحاب السيارات التي تعرضت للاحتراق خلال حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وذلك ضمن حزمة إجراءات تستهدف مساندة جميع المتضررين وتخفيف الأعباء الناتجة عن الحادث.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء للمصابين بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، حيث اطمأن على حالتهم الصحية، وتابع تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، في إطار تحرك الحكومة لمتابعة تداعيات الحادث والاستجابة لاحتياجات المواطنين المتضررين.

وأكد مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتحرك الفوري لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمصابين وأسر الضحايا، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير المساندة اللازمة لكل من تضرر جراء الحادث.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدعم لن يقتصر على المصابين وأسر الضحايا، بل سيمتد إلى أصحاب السيارات التي احترقت خلال الواقعة، من خلال توفير سيارات بديلة لهم لتعويض جانب من الخسائر التي تعرضوا لها.

وأضاف أن الحكومة والمجتمع المدني ورجال الأعمال سيسهمون في توفير كل الدعم المطلوب، مشددًا على أن وزيرة التضامن الاجتماعي كُلفت بتقديم أقصى دعم ممكن لجميع المضارين من الحادث.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التحرك الحكومي للتعامل مع الآثار المترتبة على الحادث، وتوفير حلول عملية لمساندة المتضررين.