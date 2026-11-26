يستعد الثنائي محمد إبراهيم ومصطفى الزناري نجما نادي الزمالك للعودة والمشاركة في تدريبات الزمالك الجماعية عقب مواجهة الإفريقي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تعافيهما من الإصابة.

وكان محمد إبراهيم قد تعرض لاصابة في الركبة بينما تعرض الزناري للإصابة في العضلة الخلفية والثنائي سيكون جاهز طبيا للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد 4 أيام.

موعد مباراة الزمالك والإفريقي

ويستضيف الزمالك فريق الإفريقي التونسي يوم 28 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات الإفريقي، قبل أن يحل ضيفا على مولودية الجزائر يوم 4 ديسمبر المقبل على ملعب "علي عمار" بالعاصمة الجزائرية.

واختار "كاف" طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الزمالك والإفريقي التونسي، بقيادة حكم الساحة جلال جيد، ويعاونه كل من زكريا برينسي مساعدا أول، ومصطفى أكركاد مساعدا ثانيا، ومصطفى كشاف حكما رابعا، كما يتولى المغربي حمزة الفارق مهمة حكم تقنية الفيديو "فار"، ويساعده مواطنه حمزة النصيري، فيما يراقب المباراة الجيبوتي محمد مؤمن علي، ويراقب الحكام الجزائري جمال حيمودي.