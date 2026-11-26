كشف برنامج مودرن سبورتس الذي يقدمه الإعلامي أمير هشام، عن أبرز المطالب التي تقدم بها عدد من رموز نادي الزمالك إلى إدارة النادي، بشأن ملف شركة كرة القدم، في ظل الجدل الدائر حول آليات تأسيس الشركة وإدارتها وضمان الحفاظ على حقوق النادي.

وطالب رموز الزمالك بتشكيل أربع لجان متخصصة لمراجعة مختلف الجوانب المتعلقة بشركة الكرة، ووضع أسس واضحة تضمن إدارة المشروع بصورة احترافية.

وجاءت المطالب الأربعة على النحو التالي:

1. تشكيل لجنة قانونية: لمراجعة العقود وحقوق الملكية وكافة الجوانب القانونية المتعلقة بالشركة، إلى جانب مراجعة النظام الأساسي لها.

2. تشكيل لجنة مالية: لمراجعة التقييم المالي للشركة، والوقوف على حجم الالتزامات والديون، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل.

3. تشكيل لجنة تسويقية: لدراسة مصادر الإيرادات المختلفة، وحقوق التسويق والرعاية والبث، والعمل على تعظيم العوائد المالية للشركة.

4. تشكيل لجنة رياضية وإدارية: لوضع الهيكل الفني والإداري لشركة الكرة، وتحديد الاختصاصات والصلاحيات بصورة واضحة، بما يضمن تنظيم العمل وتوزيع المسؤوليات.

وتأتي هذه المطالب في إطار حرص رموز الزمالك على ضمان وضوح جميع التفاصيل القانونية والمالية والإدارية قبل المضي قدمًا في مشروع شركة كرة القدم، بما يحافظ على حقوق النادي ويضمن تحقيق أهداف المشروع المستقبلية.

وأشار إلى أنه مع ختام شهر ديسمبر سوف يتم تشكيل تلك اللجان.