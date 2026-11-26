في لفتة إنسانية رائعة تعكس روح التضامن والأخوة بين الشعبين المصري والتونسي، أطلقت رابطة أحباء النادي الإفريقي التونسي بمدينة ليون الفرنسية مبادرة إنسانية، دعت خلالها الجماهير التونسية الموجودة في مصر لمساندة المصابين في الحادث الذي شهدته محافظة الجيزة، وذلك بالتزامن مع وجود عدد من المشجعين لمؤازرة فريقهم أمام الزمالك.

ووجهت الرابطة نداءً إلى الجماهير التونسية المتواجدة في مصر، طالبتهم من خلاله بالمشاركة في حملة للتبرع بالدم، من أجل مساعدة المصابين الذين يحتاجون إلى وحدات دم من مختلف الفصائل، في ظل الظروف الصعبة التي أعقبت الحادث.

وأكدت الرابطة أن الوقوف بجانب الأشقاء في مصر واجب إنساني يتجاوز حدود المنافسة الرياضية، مشددة على أهمية تقديم الدعم والمساندة لكل المصابين في هذا التوقيت، خاصة مع الحاجة إلى متبرعين بالدم من مختلف الفصائل.

وشهدت المبادرة تفاعلًا من أحد مشجعي النادي الإفريقي، الذي أعلن استعداده للتوجه إلى مستشفى إمبابة للتبرع بالدم، داعيًا بقية الجماهير التونسية إلى مرافقته والمشاركة في هذه الخطوة الإنسانية، مؤكدًا أن مساعدة الأشقاء في مصر واجب يستحق الثواب والأجر.

وتأتي هذه المبادرة في مشهد يعكس المعنى الحقيقي للروح الرياضية والعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والتونسي، حيث أثبتت جماهير النادي الإفريقي أن دور المشجع لا يقتصر على مساندة فريقه داخل المدرجات، بل يمتد أيضًا إلى المشاركة في المواقف الإنسانية والوقوف بجانب أصحاب الحاجة.

وتؤكد هذه اللفتة أن كرة القدم تظل وسيلة للتقارب والمحبة بين الشعوب، وأن الإنسانية تأتي دائمًا قبل أي منافسة أو نتيجة داخل المستطيل الأخضر.