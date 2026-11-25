تقدمت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، وأعضاء مجلس النقابة، بخالص العزاء والمواساة إلى أهالي وذوي ضحايا الحادث الأليم الذي وقع مساء اليوم أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الوفيات والمصابين.

وأعربت الدكتورة كوثر محمود، عن بالغ حزنها وأسفها إزاء هذا الحادث، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

كما توجهت نقيب عام التمريض بخالص التقدير إلى أطقم التمريض والفرق الطبية وأطقم الإسعاف المشاركة في التعامل مع تداعيات الحادث، لما يبذلونه من جهود في إسعاف المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

ودعت الدكتورة كوثر محمود، الله أن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، مقدمة خالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا في هذا الظرف الأليم.