لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عاماً، وأصيب شخصان آخران، الأربعاء، إثر انفجار لغم أرضي في منطقة ريفية بمحافظة الرقة شمال سوريا، في حادث جديد يعيد تسليط الضوء على مخاطر الألغام ومخلفات الحرب التي لا تزال تهدد حياة المدنيين.

وقالت مديرية الإعلام في الرقة، في بيان نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الانفجار وقع في منطقة رجم العجوز بصحراء الرصافة، وأسفر عن مقتل الطفل البالغ من العمر 13 عاماً، إلى جانب رجلين يبلغان نحو 60 و65 عاماً، فضلاً عن إصابة شخصين آخرين.

ولم يحدد البيان الجهة التي زرعت اللغم أو مصدره، في حين لا تزال الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، التي خلفتها سنوات الصراع في سوريا، تشكل خطراً مستمراً على السكان، رغم عمليات إزالة الألغام التي تنفذها السلطات السورية والمنظمات الدولية.

ويأتي الحادث بعد أيام من انفجار لغم أرضي في قرية أم خازم بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، أسفر عن مقتل 4 أطفال وإصابة طفلين آخرين، وفقاً لما أوردته قناة الإخبارية السورية، مشيرة إلى أن اللغم من مخلفات نظام بشار الأسد المخلوع.

وبحسب مرصد الألغام الأرضية، تسببت الألغام ومخلفات الحرب المتفجرة في مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 13 ألفاً و953 شخصاً في سوريا خلال الفترة من 1999 إلى 2024، مع احتمال ارتفاع العدد الفعلي بسبب صعوبات توثيق الضحايا.