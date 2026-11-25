أثار حادث الحريق المأساوي الذي وقع بالطريق الدائري أعلى نفق العشرة بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، ردود فعل واسعة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين طالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، ومراجعة منظومة الأمن والسلامة بالطرق السريعة والرئيسية، وتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين، إلى جانب توفير الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وأسر الضحايا.

كشف ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين

طالبت النائبة الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، بسرعة إجراء التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه الحقيقية، وتحديد أوجه القصور إن وجدت، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.

وشددت الأتربي على ضرورة الاستفادة من نتائج التحقيقات في مراجعة إجراءات السلامة والأمان والوقاية من الحرائق، بما يحول دون تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدة أهمية تكاتف الجهات المعنية لتقديم الدعم والمساندة لأسر الضحايا والمصابين.

مراجعة منظومة الأمن والسلامة بالطرق السريعة

من جانبها، طالبت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة الأمن والسلامة بالطرق السريعة والرئيسية، والتأكد من الالتزام باشتراطات الحماية المدنية، ورفع كفاءة منظومة الاستجابة للطوارئ.

وأكدت فؤاد أهمية تكثيف الجهود الوقائية والرقابية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان سرعة التعامل مع الحوادث، إلى جانب تطوير إجراءات تأمين الطرق والمنشآت المحيطة بها، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات.

تطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين

وفي السياق ذاته، طالب الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، بتفعيل القوانين وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين، مؤكدًا أن تطوير الطرق وتحديثها لا يكفيان دون مواجهة السلوكيات الخاطئة وتعزيز الرقابة والمحاسبة.

وأوضح مسلم، خلال لقائه ببرنامج «المشهد» المذاع على القناة العاشرة، أن المحاسبة ليست انتقامًا من أحد، وإنما ضرورة لتحقيق الردع ومنع تكرار المآسي، مشددًا على أن الاكتفاء بالتوعية والنصائح لا يمثل رادعًا كافيًا للحد من المخالفات.

وأشار إلى أن تكرار حوادث الطرق خلال فترة زمنية قصيرة يستوجب وقفة حاسمة لمراجعة أسبابها وتحديد المسؤوليات، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها بعد وقوعها.

توفير الرعاية المتكاملة للمصابين ودعم أسر الضحايا

بدوره، طالب المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، بسرعة توفير كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المتكاملة للمصابين، ومساندة أسر الضحايا والمتضررين من الحادث.

وأكد الخولي ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز عوامل الأمان والسلامة على الطرق، مشددًا على أن الحفاظ على أرواح المواطنين يجب أن يظل أولوية، وأن مساندة الأسر المتضررة تعكس قيم التكافل والتضامن المجتمعي.