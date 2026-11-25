تقدم الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حادث الحريق المأساوي الذي وقع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

أيمن عبدالغني ينعى ضحايا حريق الطريق الدائري بالوراق ويعزي أسرهم

ودعا الشيخ أيمن عبد الغني المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم في هذا المصاب الأليم.

كما دعا فضيلته الله تعالى أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وشعبها من كل مكروه وسوء، مختتما بيانه بقول الله تعالى “إنا لله وإنا إليه راجعون”.