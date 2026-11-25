كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انفجار سيارة محملة بالوقود، والذي أسفر عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 18 آخرين، مؤكدًا أن أجهزة الوزارة تتابع الموقف لحظة بلحظة، مع استمرار تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

انقلاب سيارة محملة بالوقود

وأوضح وزير الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة MBC مصر، أن الحادث وقع إثر انقلاب سيارة محملة بالوقود، ما تسبب في انفجارها واندلاع حريق هائل امتدت ألسنته إلى عدد كبير من السيارات المتواجدة بمحيط الواقعة.

وتقدم خالد عبد الغفار بخالص التعازي إلى أسر المتوفين، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مشيرًا إلى وجود توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة تداعيات الحادث بشكل دقيق، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين دون أي تقصير.

استمرار متابعة الحالات المصابة

وأكد الوزير استمرار متابعة الحالات المصابة داخل المستشفيات، معربًا عن أمله في استقرار أوضاعهم الصحية وعدم ارتفاع أعداد الوفيات خلال الساعات المقبلة.