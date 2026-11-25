أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن تسرب المواد البترولية من السيارة، في حادث دائري الوراق، تسبب في سرعة انتشار النيران بين السيارات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات، مشيرًا إلى صعوبة التعرف على بعض الجثامين نتيجة آثار الحريق.

وقال خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه سيتم الاستعانة بتحليل البصمة الوراثية (DNA) لتحديد هوية الجثامين مجهولة الهوية، مع استمرار أعمال الحصر الدقيق للوفيات والمصابين، واستكمال إجراءات التعرف على الضحايا خلال الساعات المقبلة.

وأشار إلى أن هناك عدة احتمالات لوقوع الحادث، ولكن النيابة العامة وجهات التحقيق المختصة ستتولى تحديد السبب الرئيسي وراء وقوعه، على أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات خلال الفترة المقبلة.

استمرار متابعة أوضاع المصابين

وأكد أن الحصيلة المعلنة، وفق التقديرات الأولية، بلغت 30 حالة وفاة و16 حالة إصابة، مع استمرار متابعة أوضاع المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.