حقق فريق الشرقية إنبي فوزًا مهمًا على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق حسام إيفونا في الدقيقة 20، بعدما انطلق حامد عبد الله بالكرة ومررها في اتجاه زميله، الذي نجح في إنهاء الهجمة بتسديدة سكنت شباك محمد بسام، ليمنح فريقه التقدم.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء إثارة كبيرة، بعدما اقترب سيراميكا كليوباترا من إدراك التعادل، لكن سيف الخشاب، مدافع الشرقية إنبي، أنقذ فريقه من هدف محقق في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعدما تصدى لتسديدة حسين السيد من على خط المرمى.

ونجح الشرقية إنبي في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة أمام أحد فرق المربع الذهبي، ويواصل تحسين موقفه في جدول ترتيب المسابقة.

ترتيب الشرقية إنبي وسيراميكا كليوباترا بعد المباراة

وبهذه النتيجة، رفع الشرقية إنبي رصيده إلى 10 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 18 نقطة في المركز الرابع، خلف الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

موعد مباراة الشرقية إنبي وسيراميكا كليوباترا المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي سيراميكا كليوباترا مع المقاولون العرب يوم 8 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة التالية، بينما يواجه الشرقية إنبي نظيره الاتحاد السكندري في اليوم ذاته.