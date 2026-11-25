حضر اليوم الأربعاء، الإعلامي تامر عبد المنعم إلى مقر نقابة الإعلاميين، للتحقيق معه ومواجهته بالشكاوى المقدمة ضده إلى النقابة.

وبعد تحقيق استمر قرابة ساعتين، انتهت لجنة التحقيق، بحضور الأستاذ خالد فتوح، عضو مجلس النقابة، إلى حفظ الشكاوى المقدمة ضده، مع إلزامه بمنح الشاكي حق الرد في البرنامج نفسه، وموافاة النقابة بما يفيد تنفيذ ذلك.

وعليه، اعتمد الإعلامي الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، ما انتهت إليه لجنة التحقيق بشأن ما نُسب إلى الإعلامي تامر عبد المنعم من مخالفات، وفقًا لما ورد بالشكاوى المقدمة ضده.

وأكد نقيب الإعلاميين أن هذا القرار يأتي في إطار الضبط الحكيم والمهني للمشهد الإعلامي، الذي لا يسير دائمًا في الاتجاه التأديبي، وإنما يقوم في الأساس على الحفاظ على المسؤولية المهنية، وتوفير مناخ من الحرية المسؤولة لأداء الإعلاميين عملهم، دون تجاوز في حق أي فرد من أفراد المجتمع.

وشدد على أن النقابة لا تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفة من الزملاء الإعلاميين، وفي الوقت ذاته تحرص على حماية حرية الأداء المهني، وصون حق المجتمع في تلقي رسالة إعلامية قوية وصادقة، مع مراعاة جميع الجوانب القانونية والمهنية والمجتمعية في الإدارة واتخاذ النقابة لقراراتها.