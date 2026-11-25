أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام، يعيد تسليط الضوء على قضية إنسانية جوهرية، تكشف عن فجوة مؤلمة بين القيم الإنسانية والتشريعات التي تؤكد ضرورة صون كرامة المرأة وحماية حقوقها، وبين واقع لا تزال فيه النساء والفتيات يتعرضن لمختلف أشكال العنف والانتهاك حول العالم.

الإسلام جعل صون كرامة المرأة حقًّا أصيلًا

وأوضح المرصد، أن الشريعة الإسلامية أقامت حياة الناس على ميزان العدل، وربطت صلاح المجتمعات بصلاح الأسرة، وجعلت حفظ الإنسان وصون كرامته من مقاصدها الكبرى، مشددًا على أن الإسلام لم يجعل حقوق المرأة منحة أو تفضلًا، بل أقرها حقوقًا أصيلة، وجعل رعايتها وصون كرامتها من مقتضيات التقوى، وحذّر من الاستقواء عليها.

واستشهد المرصد بقول رسول الله ﷺ: «اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم، والمرأة» (صحيح ابن ماجه)، ووصيته في حجة الوداع: «فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله».

القوامة مسئولية وليست تسلطًا

وأشار المرصد إلى أن من الثوابت الشرعية الرافضة للعنف والاعتداء تحريم الإيذاء والظلم بمختلف صورهما، مؤكدًا أن المرأة داخل الأسرة ليست طرفًا تنتقص حقوقه أو تُستباح كرامته، بل شريكة تربطها بالرجل علاقة قائمة على المودة والرحمة والميثاق الغليظ.

وشدد على أن القوامة في الإسلام ليست تفويضًا للاستبداد أو السيطرة، وإنما مسؤولية رعاية وإنفاق وحماية وتحمل للتبعات، مناطها التكليف لا التسلط والاستعلاء، ولا تنتقص من حقوق المرأة أو كرامتها، مستشهدًا بقول الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}.

الهدي النبوي يقدم نموذجًا عمليًّا في احترام المرأة

ولفت المرصد إلى أن السيرة النبوية تقدم نموذجًا عمليًّا واضحًا في حسن معاملة المرأة، مستشهدًا بما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «ما ضرب رسول الله ﷺ شيئًا قط بيده، ولا امرأة، ولا خادمًا، إلا أن يجاهد في سبيل الله».

كما استشهد بقول النبي ﷺ: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي»، مؤكدًا أن الإسلام لم يشرع الزواج ليكون ساحة للصراع أو لإثبات القوة، بل جعله سكنًا ومودة ورحمة، وأمر بالمعاشرة بالمعروف، لتكون القوة الحقيقية في القدرة على ضبط النفس والرفق، لا في الإيذاء وإلحاق الضرر.

840 مليون امرأة وفتاة تعرضن للعنف حول العالم

وعلى صعيد الواقع المعاصر، أوضح المرصد أن العالم لا يزال بعيدًا عن تحقيق الأمان المنشود للمرأة، إذ يمثل العنف ضد النساء أزمة عالمية متجذرة، تغذيها الأعراف الاجتماعية الضارة واختلال موازين القوة، فضلًا عن التطور التكنولوجي الذي أتاح صورًا مستحدثة من العنف، من بينها المطاردة والسيطرة القسرية والمراقبة الرقمية، التي قد تمتد آثارها إلى أشكال أخرى من الاعتداء الجسدي والنفسي.

واستعرض المرصد عددًا من المؤشرات الإحصائية التي تكشف حجم الظاهرة، مشيرًا إلى أن نحو 840 مليون امرأة وفتاة حول العالم، بما يعادل واحدة من كل ثلاث نساء، تعرضن لعنف جسدي أو جنسي خلال حياتهن، وهو ما يؤكد أن الظاهرة لا تقتصر على حوادث فردية معزولة، بل تمثل أزمة مجتمعية عابرة للحدود.

مقتل 47 ألف امرأة وفتاة على يد الأزواج أو أفراد الأسرة خلال عام

وفي مؤشر آخر على خطورة الظاهرة، أشار المرصد إلى أن التقارير الأممية سجلت مقتل نحو 47 ألف امرأة وفتاة على يد الأزواج أو أفراد العائلة خلال عام 2025 وحده، بمعدل خمس ضحايا كل ساعة، وهو ما يكشف عن خطورة تحول الأسرة، التي يُفترض أن تكون مصدرًا للأمان والاستقرار، إلى بيئة يُمارس فيها العنف الذي قد يصل إلى حد إزهاق الأرواح.

ضعف الإبلاغ وإفلات الجناة من العقاب يعمّقان الأزمة

كما سلط المرصد الضوء على التحديات التي تواجه الناجيات من العنف في الوصول إلى الحماية والإنصاف، موضحًا أن البيانات تشير إلى أن 23% فقط من الناجيات يطلبن المساعدة من المحيطين بهن أو من السلطات، وتنخفض النسبة إلى 16% في آسيا، مقابل 31% في إفريقيا و40% في أمريكا اللاتينية، بينما لا تتجاوز نسبة من يُبلّغن الشرطة 7%.

وأضاف أن ما بين 63% و97% من القضايا المُبلّغ عنها لا تنتهي بإدانة الجناة، وهو ما يعكس تحديات مزدوجة تتمثل في الخوف والعوائق الاجتماعية التي تحول دون طلب المساعدة، إلى جانب أوجه القصور في منظومات الحماية والإنصاف والمساءلة القانونية.

المرصد يدعو إلى تعزيز الحماية ومواجهة العنف الرقمي

واختتم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالتأكيد على أن مواجهة العنف ضد المرأة تقتضي تجاوز المعالجة الشكلية والشعارات العابرة، والعمل على ترسيخ وعي مجتمعي يرفض تبرير الإيذاء أو الانتقاص من الحقوق، ويؤكد أن كرامة المرأة وصون أمنها مسؤولية شرعية ومجتمعية.

وشدد المرصد على أهمية تفعيل التشريعات الرادعة، وتعزيز آليات الحماية والإنصاف، ومواجهة صور العنف المستحدثة في الفضاء الرقمي، بما يضمن للمرأة حياة آمنة تحفظ كرامتها وحقوقها، ويسهم في بناء مجتمعات أكثر عدلًا واستقرارًا.