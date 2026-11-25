تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تطورات حادث الحريق الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وأجرت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عدد من الاتصالات الهاتفية مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات الحادث.

حادث الحريق الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة بالتواصل المستمر مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومركز السيطرة بالمحافظة ، لمتابعة تطورات التعامل مع الحادث وتقديم الدعم اللازم بالتنسيق مع الوزارات المعنية وكذا الاستعانة بمعدات الأحياء المجاورة لمنطقة الحادث وهيئة النظافة والتجميل بالجيزة وكافة إمكانيات المحافظة .

كما أشارت الدكتورة منال عوض ، إلي ضرورة سرعة التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم لاسر الضحايا والمتضررين.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ومتمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين.