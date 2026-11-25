أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 654 عملية استهداف لمواقع وآليات وتجمعات الفصائل المسلحة، مؤكدة تحييد 109 من قياداتها وعناصرها بين قتيل وجريح، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة على عدد من جبهات القتال، ضمن تحركات تستهدف تقليص القدرات العسكرية للجماعة واستعادة المواقع الخاضعة لسيطرتها.

وقالت القوات المسلحة اليمنية، في بيان نقلته قناة «العربية عاجل»، إن العمليات العسكرية استهدفت مواقع وتجمعات عسكرية وآليات تابعة للفصائل المسلحة، وأسفرت عن سقوط 109 من القيادات والعناصر بين قتيل ومصاب، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أسماء القيادات المستهدفة أو توزيع الخسائر البشرية على الجبهات المختلفة.

وأضافت القوات أنها نفذت 654 عملية استهداف خلال الفترة التي تناولها البيان، في إطار عمليات عسكرية تستهدف مواقع الانتشار والتحصينات والقدرات القتالية، مؤكدة استمرار التحركات الميدانية للتعامل مع التهديدات العسكرية ومواجهة الهجمات على مواقع القوات الحكومية.

عملية فجر اليمن

وتأتي هذه التطورات في سياق عملية «فجر اليمن»، التي أعلنت القوات المسلحة اليمنية استمرار تنفيذها بمساندة المقاومة الشعبية، في عدد من جبهات القتال، من بينها تعز ومأرب والجوف، حيث تشهد تلك المناطق مواجهات متواصلة ومحاولات تقدم وتسلل متبادلة.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت، في بيان سابق صدر الأربعاء 25 نوفمبر، تنفيذ 697 عملية استهداف، شملت 17 غارة جوية و620 عملية بمدفعية الميدان و32 بالطيران المسيّر و28 باستخدام الراجمات، وقالت إن هذه العمليات أسفرت عن تحييد 97 من القيادات والعناصر وتدمير وإعطاب 76 آلية ووسيلة قتالية.

وتعكس الأرقام المعلنة اتساع نطاق العمليات العسكرية على الجبهات اليمنية، فيما تبقى الحصيلة الأخيرة البالغة 109 قتلى ومصابين و654 عملية استهداف منسوبة إلى البيان الذي نقلته قناة «العربية»، دون تأكيد مستقل لتفاصيلها حتى الآن.