قضت محكمة بريطانية، اليوم الأربعاء، بحبس لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق رحيم ستيرلينج لمدة 12 شهرًا مع إيقاف التنفيذ، بعد اعترافه بالقيادة المتهورة أثناء استنشاق أكسيد النيتروز من بالون، قبل تورطه في حادث تصادم على أحد الطرق السريعة جنوب إنجلترا.

ولم يبد ستيرلينج، البالغ من العمر 31 عامًا، أي رد فعل أثناء النطق بالحكم أمام محكمة باسينجستوك الجزئية، على خلفية الحادث الذي وقع في 28 مايو الماضي، عندما اصطدمت سيارته من طراز "لامبورجيني أوروس" على الطريق السريع.

وقررت المحكمة تعليق تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 18 شهرًا، كما ألزمت اللاعب بأداء 100 ساعة من العمل دون أجر، ومنعته من القيادة لمدة 24 شهرًا.

وكان ستيرلينج قد أقر بالذنب في 15 سبتمبر الماضي، في اتهامات تتعلق بالقيادة الخطرة، وحيازة ست عبوات من أكسيد النيتروز بغرض الاستنشاق غير المشروع، وتعاطي مخدر من الفئة الثالثة، إلى جانب عدم تقديم عينة.

وأظهرت لقطات للشرطة من موقع توقيف اللاعب يوم الحادث وجوده داخل السيارة المحطمة، بينما كانت عبوتان على حجره، وظهر أحد الضباط وهو يطلب منه وضعهما جانبًا، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء البريطانية.

وأوضحت المحكمة أن السيارة انحرفت عن الطريق واصطدمت ببوابة معدنية خلال ساعة الذروة الصباحية، ما تسبب في إلحاق أضرار بها، دون وقوع إصابات أو اشتراك مركبات أخرى في الحادث.

وكشفت التحقيقات أن ستيرلينج ظل مستيقظًا طوال الليل، وشوهد في أحد مطاعم الوجبات السريعة نحو الساعة الواحدة صباحًا، قبل أكثر من سبع ساعات من وقوع الحادث، كما تبين أنه كان يقود السيارة ويتعاطى أكسيد النيتروز.

وقالت القاضية كيرستي ألمان إن اللاعب عرض عددًا كبيرًا من مستخدمي الطريق لخطر جسيم، بسبب طريقة قيادته على طريقين سريعين خلال فترة الذروة الصباحية.

وأشارت القاضية إلى أن أكسيد النيتروز تحول إلى وسيلة غير فعالة للتعامل مع الضغوط التي مر بها اللاعب خلال فترة صعبة في مسيرته المهنية، لكنها لفتت إلى أنه بادر من تلقاء نفسه، بعد فترة وجيزة من توقيفه، إلى الالتحاق بخدمات علاج الإدمان.

وسجل ستيرلينج 20 هدفًا خلال 82 مباراة بقميص منتخب إنجلترا، كما دافع عن ألوان عدد من أبرز الأندية الإنجليزية، بينها ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال، وخاض تجربة قصيرة مع فينورد الهولندي خلال الموسم الماضي، فيما لا يرتبط حاليًا بأي نادٍ.