صرح ديفيد كوجان، رئيس الهيئة التنظيمية المستقلة الجديدة لكرة القدم الإنجليزية، يوم الأربعاء، بأن الهيئة لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات ضد نادي مانشستر سيتي، مؤكداً ضرورة أن تُثبت الهيئة استعدادها للتحرك بغض النظر عن حجم النادي المعني.

وكانت لجنة مستقلة قد خلصت في سبتمبر الماضي إلى إدانة مانشستر سيتي بارتكاب 114 مخالفة للقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز. ومن جانبه، يطعن النادي في هذا القرار، نافياً ارتكاب أي مخالفات.

في تصريحات أدلى بها أمام لجنة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في البرلمان، أكد كوجان أن "الهيئة المستقلة لتنظيم كرة القدم" ستكون ملزمة بأداء مهامها القانونية إذا ما استدعت الظروف - بناءً على نتائج القضية المرفوعة ضد نادي مانشستر سيتي - اتخاذ إجراءات معينة.

وقال كوجان للنواب: "لا يمكننا ببساطة تجاهل واجباتنا القانونية تجاه نادٍ ما لمجرد أنه يتمتع بحجم معين".

وأضاف: "سيتعين علينا بالتأكيد اتخاذ الإجراءات المناسبة المنصوص عليها في التشريعات، وذلك وفقاً للظروف التي تُعرض علينا".

وشدد كوجان على أن الهيئة التنظيمية لن تتراجع عن القيام بمسؤولياتها، حتى وإن تطلب الأمر مواجهة أحد أكبر الأندية في البلاد.

وتابع قائلاً: "هل كنت لأختار أن تظهر هذه القضية تحديداً أمامنا في هذه المرحلة المبكرة؟ ربما لا. لكن الحقيقة هي أنه إذا لم نتحرك - في حال تحقق الظروف التي تستدعي ذلك - فما الجدوى إذن من وجود هيئة تنظيمية؟".

وأردف: "يجب أن يظهر بوضوح تام أننا نقوم بالعمل الذي كلفنا به المشرعون. وسنؤدي هذا الدور بلا شك، أياً كانت تبعاته".

وبموجب "قانون حوكمة كرة القدم لعام 2025"، تمتلك الهيئة التنظيمية صلاحية فرض شروط على ترخيص نادي مانشستر سيتي، أو إقصاء المالكين وأعضاء مجلس الإدارة الذين يثبت عدم تصرفهم بنزاهة وأمانة، بل ويمكنها أيضاً فرض بيع النادي.

وأكد كوجان أن أي إجراء مستقبلي سيستند حصراً إلى الأدلة ومتطلبات التشريع.

وقال: "الجوانب السياسية المحيطة بهذه القضية لا تعنيني. فالمسألة التي أتعامل معها أنا وريتشارد مونكس (الرئيس التنفيذي للهيئة) وفريق عملنا، هي: هل الأدلة - عند تقييمها فيما يتعلق بأفراد معينين - تشكل سبباً للقلق وفقاً لما ينص عليه القانون؟".