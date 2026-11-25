بدأ المغربي الحسين عموتة، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، دراسة وجهته التدريبية المقبلة، بعدما تلقى عرضًا من أحد الأندية الليبية لتولي قيادته الفنية خلال المرحلة القادمة، وذلك عقب انتهاء تجربته مع الفريق الأحمر.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن عموتة تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري الليبي، حيث يدرس المدرب المغربي وجهازه المعاون تفاصيل العرض، قبل حسم موقفه النهائي وتحديد وجهته المقبلة.

وكان الأهلي قد أعلن رسميًا إنهاء علاقته بالحسين عموتة وجهازه المعاون، موجهًا الشكر لهم على الفترة التي تولوا خلالها المسؤولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم، وذلك في ضوء الرؤية التي قدمها ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمكلفان بالإشراف على ملف الكرة.

الشرط الجزائي يعطل تسوية عموتة مع الأهلي

وفي الوقت الذي يدرس فيه المدرب المغربي العرض الليبي، لا يزال ملف مستحقاته المالية مع الأهلي يمثل أحد أبرز الملفات العالقة بين الطرفين، بعدما تمسك عموتة بالحصول على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده، رافضًا التنازل عن جزء من المبلغ المستحق له.

وتشير التقارير إلى أن عقد المدير الفني السابق للأهلي يتضمن شرطًا جزائيًا يعادل راتب ثلاثة أشهر، فيما تستمر المفاوضات بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق بشأن تسوية المستحقات المالية وإنهاء العلاقة التعاقدية بشكل نهائي.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة خلال الفترة المقبلة، سواء بشأن موافقة عموتة على العرض الليبي وخوض تجربة تدريبية جديدة، أو التوصل أولًا إلى تسوية نهائية مع إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بشأن مستحقاته المالية.