شاركت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس أحمد عطية، نائب مساعد رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة في فعاليات الملتقى السنوي الرابع للرقمنة والذكاء الاصطناعي، الذي نظمه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمشاركة ممثلين عن شركات التمويل والتكنولوجيا والبريد المصري وعدد من الجهات المعنية بتطوير الخدمات المالية والرقمية.





ركزت مشاركة الهيئة على أهمية التحول الرقمي وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير أنشطة التمويل، ورفع كفاءة المؤسسات التمويلية، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى أصحاب المشروعات وتلبية احتياجاتهم، بالتوازي مع تأمين المعاملات وحماية البيانات.



وأكدت الدكتورة رحاب طه أن الرقمنة تمثل أحد المحركات الرئيسية لزيادة كفاءة المؤسسات التمويلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، مشيرةً إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية أو مجرد ميزة إضافية، بل أصبح ضرورة لتطوير نماذج الأعمال، وتيسير إجراءات منح التمويل، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة بصورة أسرع وأكثر مرونة، بما يتناسب مع طبيعة أنشطتها واحتياجاتها.



وشددت على أهمية تكامل الجهود بين الهيئة والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشركات العاملة بالسوق، والبريد المصري، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز الاستفادة من البنية التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير آليات تقديم الخدمات التمويلية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الشمول المالي.



وأضافت أن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات يتيح لمؤسسات التمويل تطوير آليات تقييم الجدارة الائتمانية، والوصول إلى شرائح جديدة من أصحاب المشروعات، خاصة الذين لا يمتلكون سجلات ائتمانية تقليدية، بما يساعد على اتخاذ قرارات تمويلية أكثر دقة، وتسريع إجراءات منح التمويل، وتحسين كفاءة إدارة المخاطر.

التحول الرقمي يمثل فرصة لتعزيز انتشار الخدمات المالية غير المصرفية

وذكرت أن التحول الرقمي يمثل فرصة لتعزيز انتشار الخدمات المالية غير المصرفية والوصول إلى أصحاب المشروعات في مختلف المحافظات والقرى الصغيرة، مع تحسين تجربة العملاء وخفض تكاليف تقديم الخدمات، مؤكدة أهمية مواصلة تطوير البنية التكنولوجية للمؤسسات التمويلية وبناء قدرات العاملين بها، بما يضمن الاستفادة المستدامة من التقنيات الحديثة وينعكس إيجابيًا على نمو المشروعات وتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل.





ومن جانبه، أكد المهندس أحمد عطية أن التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي يجب ألا يقتصر على زيادة حجم المعاملات الإلكترونية، وإنما يستهدف تحقيق كفاءة أعلى في تقديم الخدمات، وتوسيع فرص نمو المشروعات الصغيرة، وتعزيز إنتاجيتها، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا المالية تتيح خفض تكاليف المعاملات وتسريع تنفيذها، وتحسين جودة المعلومات، والاستفادة من البيانات البديلة في تقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات التي لا تمتلك سجلات مالية تقليدية.



وشدد عطية على أن التوسع في الخدمات الرقمية يتطلب بنية تنظيمية وتقنية آمنة، مشيرًا إلى أهمية الربط الإلكتروني اللحظي مع شركات الاستعلام الائتماني، وفقًا لقرارات الهيئة الصادرة مؤخرًا، وتعزيز ضوابط الأمن السيبراني وحماية البيانات، بما يضمن موثوقية المعلومات المتبادلة وسلامة المعاملات.



وحذر من تنامي مخاطر الاحتيال الرقمي مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في استنساخ الأصوات والفيديوهات والتصيد الاحتيالي وسرقة الهوية الرقمية، مؤكدًا ضرورة التوسع في آليات التحقق متعدد العوامل، ورصد السلوكيات غير الطبيعية، ورفع الوعي بالأمن السيبراني، خاصة لدى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي تحتاج إلى أدوات حماية تتناسب مع إمكاناتها التقنية.



وشهدت الدكتورة رحاب طه توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من الشركات والجهات على رأسها البريد المصري بهدف دعم جهود الرقمنة وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير إجراءات منح التمويل، والاستفادة من الإمكانات التكنولوجية وشبكة الخدمات البريدية لتعزيز الوصول إلى المستفيدين وتيسير حصولهم على الخدمات التمويلية.