حسم هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، الجدل المثار حول أنباء زيادة أسعار منتجات شركة مارس في مصر، ومن بينها شوكولاتة جالاكسي وسنيكرز وتويكس، اعتبارًا من 28 نوفمبر الجاري، مؤكدًا أن ما يتم تداوله مجرد شائعات، ولا توجد زيادات في الأسعار وفقًا للمعلومات المتاحة لديه.

وأوضح الدجوي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن انتشار شائعات ارتفاع أسعار السلع الغذائية يتكرر من وقت لآخر، وقد يؤدي إلى تحركات سعرية مبالغ فيها، رغم عدم وجود قرارات فعلية بالزيادة، مشيرًا إلى أن الحديث عن ارتفاع أسعار بعض المنتجات لا يستند بالضرورة إلى أسباب اقتصادية حقيقية.

الدجوي: الدولار تراجع والسكر متوفر بكميات كبيرة

وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية إلى أن ربط الزيادات المتداولة بارتفاع سعر الدولار لا يعكس الوضع الحالي، في ظل تراجع سعر العملة الأمريكية، لافتًا إلى توافر السكر بكميات كبيرة في الأسواق، وعدم وجود ما يبرر الحديث عن زيادات جديدة في أسعاره.

وأضاف أن تحركات الأسعار ترتبط في الأساس بآليات العرض والطلب، وأن الشركات لا تستطيع رفع أسعار منتجاتها بصورة مستمرة دون حساب تأثير ذلك على حجم المبيعات والقدرة الشرائية للمستهلكين.

الشائعات تضغط على التجار وتقلص المعروض بالمحلات

ولفت الدجوي إلى أن الزيادات غير المبررة تؤثر على حركة البيع والشراء، ولا تقتصر آثارها على المستهلك فقط، بل تمتد إلى أصحاب المحلات التجارية، الذين تتآكل رؤوس أموالهم مع ارتفاع تكلفة شراء البضائع وتراجع حجم المبيعات.

وضرب مثالًا بالتاجر الذي يمتلك رأس مال قدره 100 ألف جنيه، موضحًا أنه كان يستطيع شراء عدد كبير من الأصناف بهذا المبلغ، لكن مع ارتفاع الأسعار يصبح مضطرًا إلى تقليل الكميات والأصناف التي يوفرها للمستهلكين.

وأشار إلى أن القوة الشرائية للمواطنين لم تعد كما كانت، بل تراجعت، وهو ما ينعكس على حركة المبيعات داخل المحلات، وقد يؤدي إلى انخفاض المعروض من المنتجات، حتى تصبح أجزاء من المحل خالية من البضائع، بما يمثل خسارة للتاجر والمستهلك في الوقت نفسه.

لا توقعات بزيادات قبل حدوثها

وفيما يتعلق باحتمالات ارتفاع أسعار سلع أخرى خلال الفترة المقبلة، أوضح الدجوي أنه لا يفضل الحديث عن زيادات لم تحدث بالفعل، مؤكدًا أهمية التعامل مع تحركات الأسعار وفقًا للقرارات الفعلية وما يحدث في السوق، وليس بناءً على الشائعات أو التوقعات غير المؤكدة.

وتأتي تصريحات رئيس شعبة المواد الغذائية في أعقاب تداول قوائم أسعار جديدة منسوبة إلى منتجات شركة مارس، تضمنت زيادات متفاوتة على عدد من أصناف جالاكسي وسنيكرز وتويكس، مع تحديد 28 نوفمبر موعدًا لبدء تطبيقها، إلا أن الدجوي نفى صحة هذه الأنباء، مؤكدًا عدم وجود زيادة وفقًا لتصريحاته.