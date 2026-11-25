قال الياباني كوزو تاشيما، اليوم الأربعاء، إنه لن يتولى المنصب لأكثر من ولاية واحدة إذا نجح في إزاحة جياني إنفانتينو من رئاسة الاتحاد الدولي (الفيفا)، مؤكدا أنه سيستغل السنوات الأربع لإصلاح آلية صنع القرار داخل الهيئة المشرفة على كرة القدم العالمية.

وكان تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري ترشحه في مواجهة إنفانتينو، الذي واجه انتقادات حادة بسبب محاولة فاشلة لبيع حصة في بطولات، من بينها كأس العالم.

وتمثل الانتخابات المقررة في مارس آذار المقبل أول مواجهة انتخابية لإنفانتينو منذ توليه المنصب عام 2016، بعدما أُعيد انتخابه بالتزكية في عامي 2019 و2023.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في طوكيو، وتحدث فيه عبر مترجم فوري، قال تاشيما إنه لا يزال يعمل على وضع ملامح برنامجه الانتخابي.

وأضاف "فيما يتعلق بترشحي، أود التأكيد أنني، حتى في حال الفوز، لا أعتزم البقاء في المنصب سوى ولاية واحدة تمتد لأربع سنوات".

وأوضح أنه سيركز على "إجراء التغييرات الضرورية في حوكمة الفيفا"، ولا سيما ما يتعلق بآليات صنع القرار، بما يجعلها أكثر شفافية.

ومنذ تأسيس الفيفا عام 1904، تعاقب على رئاسته تسعة رؤساء، أمضى ستة منهم أكثر من عشر سنوات في المنصب، ويتصدرهم الفرنسي جول ريميه الذي تولى الرئاسة لمدة 33 عاما بين عامي 1921 و1954.

وكانت اللجنة التنفيذية للفيفا قد أقرت في عام 2015 حزمة إصلاحات تحدد الحد الأقصى لرئاسة الاتحاد بواقع 12 عاما، في أعقاب فضيحة فساد تورط فيها عدد من كبار المسؤولين.

ويعد تاشيما وإنفانتينو اثنين من بين ثلاثة مرشحين للانتخابات، إذ أعلن أيضا رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو ترشحه بدعم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).

وقال ديالو في مؤتمر صحفي هذا الشهر إنه سيتواصل مع تاشيما بهدف "توحيد الجهود"، فيما أبدى المسؤول الياباني انفتاحه على العمل المشترك لتجنب تشتت الأصوات المناهضة لإنفانتينو.

وقال تاشيما، البالغ من العمر 69 عاما، إنه أجرى بالفعل محادثة هاتفية مع ديالو، معربا عن أمله في لقائه شخصيا في أوروبا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الرجلين يتفقان في رؤيتهما بشأن مستقبل الفيفا، وأن التعاون بينهما يظل ممكنا إذا توافقت استراتيجياتهما، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن النقاشات المقبلة قد تكشف أيضا عن نقاط اختلاف بينهما.

وختم قائلا إن الهدف الأساسي يتمثل في إيجاد سبيل "لإعادة الاتحاد الدولي (الفيفا) إلى وضعه الطبيعي، أو إعادته إلى المسار الصحيح".