لم تعد معركة انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مجرد سباق تقليدي بين أسماء تتنافس على قيادة اللعبة الأكثر شعبية في العالم بعدما تحولت القارة الآسيوية إلى واحدة من أهم ساحات الصراع الانتخابي في ظل تحركات مكثفة من الرئيس الحالي جياني إنفانتينو لتأمين ولاية رابعة ومحاولات متزايدة من منافسيه لتشكيل جبهة قادرة على كسر هيمنته.

ومع اقتراب موعد الانتخابات المقرر في 18 مارس المقبل يبدو أن إنفانتينو يدرك جيدًا أن حسم المعركة لن يتوقف فقط على حصيلة الإنجازات التي يقدمها خلال فترة رئاسته وإنما يرتبط أيضًا بقدرته على الحفاظ على شبكة التحالفات التي بناها داخل الاتحادات القارية والوطنية وهو ما يفسر الحضور اللافت للقارة الآسيوية في تحركاته خلال الأشهر الماضية.

في المقابل يحاول الياباني كوزو تاشيما عضو مجلس «فيفا» والرئيس السابق للاتحاد الياباني تحويل الانتقادات المتعلقة بطريقة إدارة الاتحاد الدولي إلى مشروع انتخابي بديل مستفيدًا من تقاطع بعض مواقفه مع الفرنسي فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي الذي دخل السباق بدعم أوروبي وسط مؤشرات على إمكانية التنسيق بين المرشحين لتجنب تشتيت الأصوات المناهضة لإنفانتينو.

آسيا.. كلمة السر في حسابات إنفانتينو

اختار إنفانتينو القارة الآسيوية لتكون محورًا رئيسيًا في تحركاته الانتخابية بعدما أمضى أكثر من ثلاثة أشهر في جولات شملت عددًا من الدول مستهدفًا تعزيز علاقته بالاتحادات الوطنية الـ47 المنضوية تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ولم تقتصر هذه التحركات على الظهور في المناسبات الرسمية بل حملت رسائل تتعلق بتوسيع الشراكات وتقديم الدعم لمشروعات تطوير كرة القدم إذ حضر نهائي بطولة «آسيان» في فيتنام خلال أغسطس وزار هونج كونج وإندونيسيا في أكتوبر كما توقف في بوتان وسط تكهنات بشأن إمكانية إطلاق بطولة جديدة في منطقة الهيمالايا.

وامتدت تحركات رئيس «فيفا» إلى السعودية حيث حضر نهائي كأس الخليج ثم شارك في اجتماع استثنائي للاتحاد الآسيوي في طوكيو قبل ظهوره في مؤتمر الاتحاد القاري بالعاصمة الفلبينية مانيلا وإعلانه تقديم نحو 20 مليون دولار للمساهمة في تطوير الاستاد الوطني بالفلبين.

وجاء حضوره حفل جوائز الاتحاد الآسيوي في بانكوك ليعكس حجم الاهتمام الذي يوليه للمنطقة خصوصًا أن ظهوره جاء بعد تثبيت قائمة المرشحين للانتخابات وتصدر المشهد خلال توزيع الجوائز بينما حضر تاشيما بصفته أحد المدعوين وغاب ديالو عن المناسبة.

وتكتسب هذه التحركات أهميتها من استعادة إنفانتينو دعم الاتحاد الآسيوي بعدما شهدت علاقته بالاتحاد القاري خلافات سابقة على خلفية مشروع «فاست فوروارد إنتربرايز» الذي كان يستهدف السماح بالاستثمار الخاص في بطولات «فيفا» قبل أن يتعثر في يوليو الماضي رغم اعتراض اتحادات كبرى على المشروع.

تاشيما وديالو.. هل تتشكل جبهة موحدة؟

على الجانب الآخر تبدو أكبر أزمة أمام منافسي إنفانتينو مرتبطة بمدى قدرتهم على تحويل اعتراضاتهم إلى تحالف انتخابي حقيقي بدلًا من خوض المنافسة بأكثر من مرشح بما قد يمنح الرئيس الحالي أفضلية إضافية.

وتبرز هنا أهمية الموقف الذي أعلنه تاشيما بشأن إمكانية التعاون مع ديالو إذ أكد أنه لا ينظر إلى رئيس الاتحاد الفرنسي باعتباره خصمًا مشيرًا إلى وجود تقارب بينهما في بعض القضايا المتعلقة بالقيم والأخلاقيات فضلًا عن تقديره خبرة المرشح الفرنسي في مجالات الإدارة والحوكمة والشؤون المالية.

كما يرى المرشح الياباني أن العلاقات التي يمتلكها ديالو مع الاتحادات الأفريقية ومناطق أخرى يمكن أن تساعد في توسيع دائرة التأييد لأي تحرك يستهدف إحداث تغيير داخل الاتحاد الدولي.

وكان ديالو قد أبدى بدوره رغبة في التواصل مع تاشيما من أجل توحيد الجهود وتجنب توزيع الأصوات المعارضة لإنفانتينو بين أكثر من مرشح إلا أن تاشيما لا يبدو مستعدًا للتراجع في الوقت الحالي بعدما أعلن تمسكه بخوض الانتخابات رغم اعترافه بصعوبة المهمة.

وتزداد صعوبة موقف المرشح الياباني بالنظر إلى الفارق الكبير في الإمكانات المالية والتنظيمية بين حملته وحملة الرئيس الحالي إذ أوضح أنه سيعتمد على ميزانية محدودة تشمل أموالًا شخصية ومساهمات محتملة عبر صندوق مخصص أو حملة تمويل جماعي مؤكدًا أنه لا ينوي إنفاق الأموال ببذخ أو استخدام طائرات خاصة خلال جولاته الانتخابية.

قضية بالوجون.. ورقة المعارضة في ملف الحوكمة

لا تعتمد حملة تاشيما على المنافسة الانتخابية وحدها وإنما تستند إلى انتقادات تتعلق بطريقة إدارة «فيفا» ومدى الالتزام بمبادئ الشفافية واستقلالية القرارات وهي الملفات التي يحاول المرشح الياباني وضعها في صدارة برنامجه.

وتعد قضية المهاجم الأميركي فولارين بالوجون إحدى أبرز النقاط التي يستند إليها تاشيما في انتقاد إدارة إنفانتينو بعدما قرر الاتحاد الدولي تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة بحق اللاعب عقب طرده خلال كأس العالم 2026 في واقعة أثارت جدلًا واسعًا خصوصًا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه طلب شخصيًا من إنفانتينو إعادة النظر في العقوبة.

واعتبر تاشيما أن غياب التفسير الواضح لما حدث يمثل مشكلة تتجاوز الواقعة نفسها مشيرًا إلى أن هذه القضية كانت من الأسباب الرئيسية التي دفعته إلى خوض الانتخابات ومؤكدًا أن احترام القواعد واستقلالية المؤسسات يجب أن يكونا أساسًا لإدارة كرة القدم العالمية.

ورغم تأكيد لجنة الانضباط في «فيفا» استقلاليتها وصلاحيتها في تعليق العقوبة فإن الاتحاد الدولي أعلن لاحقًا عزمه تعديل المادة التأديبية التي تتيح اتخاذ مثل هذه القرارات وهو ما يمنح ملف الحوكمة مساحة أكبر داخل المنافسة الانتخابية.

ولا ينكر تاشيما أن إنفانتينو حقق إنجازات مهمة منذ توليه الرئاسة عام 2016 لكنه يرى أن السنوات الأخيرة شهدت مواقف تستدعي مراجعة طريقة إدارة المؤسسة معتبرًا أن هدفه لا يقتصر على الوصول إلى منصب الرئيس وإنما يمتد إلى تحسين أداء الاتحاد الدولي.