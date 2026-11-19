أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم دعمه وتأييده لترشح السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لولاية جديدة خلال الانتخابات المقبلة، المقرر إقامتها في مارس 2027.

وأكد الاتحاد العربي، في بيان رسمي، تجديد دعمه لإنفانتينو للاستمرار في منصبه خلال الفترة من 2027 إلى 2031، مشيدًا بجهوده وإسهاماته في تطوير كرة القدم ونموها على مستوى العالم خلال فترة رئاسته للاتحاد الدولي.

وكان بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، أعلن دعم اتحاده الكامل لترشح الفرنسي فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي، لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمنافسة أمام الرئيس الحالي جياني إنفانتينو، والمقرر إقامتها في مارس المقبل.

وأعلن، الاثنين الماضي، قبوله دعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لترشحه، في ظل توجه الاتحاد القاري نحو الدفع بمرشح لمنافسة إنفانتينو على قيادة الاتحاد الدولي.