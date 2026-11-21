اقترحت إيران إعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين محددة شروط الاتفاق مع واشنطن، في ظل مساعي الوسطاء للعمل على ذلك؟

وفي مقابلة مع صحيفة إيرانية، أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبرز الشروط والمواقف الإيرانية.

وقال عراقجي أنه حول مضيق هرمز، فعلى أمريكا أن تفي بالتزاماتها في اليوم الأول، وعلى أن تعيد إيران فتح المضيق في اليوم الثاني.

وأكد أن الالتزامات الأمريكية، يجب معها و يتعين على واشنطن أن تظهر رغبتها في التوصل إلى اتفاق واتخاذ خطوات ملموسة لبناء الثقة.

أما اتفاق السلام،فتسعى طهران إلى اتفاق مشرف ومستدام يحول دون تجدد الصراع.

اليورانيوم المخصب

قال عراقجي أن إيران تبدي انفتاحاً على التفاوض بشأن اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، لكنها ترفض نقله إلى الخارج، وإن السياسة النووية الرسمية لإيران لم يطرأ عليها أي تغيير.

وأشارإلى إن الاتصالات الدبلوماسية مستمرة، حيث يتبادل الطرفان الرسائل عبر قطر وباكستان.

أكد على أهمية الأمن الإقليمي، حيث ترى طهران أن استقرار الخليج يتطلب تعاوناً إقليمياً، بعيداً عن التدخل العسكري الأجنبي.

وقال عراقجي: «نحن أهل دبلوماسية، وما زال لدينا أمل في الدبلوماسية».

