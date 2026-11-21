

قال حاكم منطقة لينينجراد الروسية يوم السبت إن سفينة شحن متجهة إلى كالينينجراد تعرضت لهجوم من قبل طائرتين مسيرتين في المياه المحايدة في خليج فنلندا، على بعد ثلاثة أميال بحرية من الحدود الروسية.

ذكر الحاكم ألكسندر دروزدينكو إنه يجري إجلاء الطاقم وتقييم حجم الأضرار.

وأعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على منطقة سكنية في لوجانسك إلى 6 قتلى، من بينهم طفل.



استهدف الهجوم الأوكراني بطائرات مسيّرة مبانٍ سكنية في بلدة "يوبيلييني" (Yubileyny) التابعة لمدينة لوجانسك شرقي أوكرانيا، والتي تخضع للسيطرة الروسية.



كانت الحصيلة الأولية التي أعلنها رئيس ما يُعرف بـ"جمهورية لوجانسك الشعبية"، ليونيد باسيتشنيك، يوم أمس الجمعة، قد أشارت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين (بينهم طفلة من مواليد 2018)، قبل أن ترتفع حصيلة الوفيات اليوم إلى 6 قتلى.



تسبب الهجوم في أضرار جسيمة بأحد المباني السكنية بعد انهيار أجزاء من أسقفه الخرسانية بين المداخل، مما دفع فرق الإنقاذ لمواصلة عمليات البحث تحت الأنقاض لانتشال العالقين.