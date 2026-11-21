وافقت المفوضية الأوروبية على طلب البرتغال لصرف الدفعة العاشرة والأخيرة، بقيمة 4.7 مليار يورو، ضمن مرفق التعافي والقدرة على الصمود التابع لخطة "الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي".

وبذلك تكون البرتغال قد نفذت جميع الإصلاحات والاستثمارات المدرجة في خطتها الوطنية للتعافي، بإجمالي تمويل يبلغ 21.9 مليار يورو، محققة نسبة تنفيذ كاملة بلغت 100% من التمويل المخصص لها.

وأوضحت المفوضية، في بيان، أن البرتغال استوفت جميع المستهدفات الـ67 والإنجازات الـ29 المرتبطة بالدفعة الأخيرة، والتي شملت إصلاحات في الحماية الاجتماعية، والإسكان بأسعار مناسبة، والرعاية الصحية، وتبسيط الضرائب، ودعم الابتكار والتنافسية، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والنقل المستدام.

ومن أبرز الإجراءات المنفذة، تطوير نظام موحد للمزايا الاجتماعية، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتوفير 20 ألفًا و801 وحدة سكنية للأسر المحتاجة، إلى جانب زيادة أسطول الحافلات العامة العاملة دون انبعاثات إلى 860 حافلة، دعمًا للتنقل المستدام وخفض الانبعاثات.