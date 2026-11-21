قال معهد دراسة الحرب في تقرير له إن إيران من المرجح أن تحاول اختراق الحصار البحري الأمريكي في الأيام المقبلة، محذراً من أن واشنطن قد تواجه خياراً بين السماح لناقلات النفط بالمرور والمخاطرة بتجدد القتال الذي قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع حلفاء الخليج.

يأتي هذا التقييم في الوقت الذي يُقال فيه إن إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان استئناف الضربات، ومع إعلان ترامب بأن طهران لم تقدم بعد اتفاقاً مقبولاً.

وذكرت شبكة سي بي إس نيوز يوم الجمعة بأن إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان استئناف الضربات وسط مخاوف بشأن إعادة إيران بناء قدراتها الصاروخية. وقال الرئيس دونالد ترامب إن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنها لن توافق على شروط مقبولة لديه، مؤكداً: "نريد اتفاقاً حقيقياً، لا اتفاقاً صورياً".

وتُفيد التقارير بأن إيران تُحضّر لإرسال أسطول كبير من ناقلات النفط المحملة باتجاه الحصار البحري الأمريكي في محاولة لكسره، وقد حذّرت من أن أي تحرك من جانب البحرية الأمريكية ضدها سيُقابل بهجمات على البنية التحتية للنفط والغاز في جميع أنحاء الخليج. وأكدت وكالة أنباء فارس، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن طهران تُخطط لإرسال الناقلات لتحدي الحصار.

وذكرت قناة N12 الإسرائيلية أن إيران تُفكّر في محاولة لكسر الحصار باستخدام أسطول من ناقلات النفط المحملة.

بحسب وكالة فارس، قامت إيران بتجهيز عشرات ناقلات النفط في جزيرة خارك، ورفعت العلم الإيراني عليها. ومن المتوقع أن تُعلن هذه الناقلات عن نيتها مغادرة خليج عُمان خلال الأيام القادمة. وتشير صور الأقمار الصناعية (الرادار ذو الفتحة التركيبية والبصرية) إلى وجود أكثر من 14 ناقلة قبالة جزيرة خارك حالياً، معظمها معطلة أنظمة التعرف الآلي (AIS)، ما يُرجّح استعدادها للتحرك قريباً.

وأبلغت إيران الولايات المتحدة ودول المنطقة بأن أي تدخل سيؤدي إلى هجمات على منشآت النفط في جميع أنحاء الخليج.

وذكرت وكالة فارس للأنباء: "أنه إذا أصابت رصاصة واحدة بدن ناقلة نفط إيرانية، فسيتم على الفور إدخال النفط ومحطات النفط في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ضمن حسابات الرد".

وأضافت وكالة فارس وموقع TankerTrackers بأن التحذير يشمل أيضاً منشآت في البحرين والكويت وعُمان.

أفاد موقع TankerTrackers أيضاً بأن سفينة بدأت بتحميل النفط الخام الإيراني عبر عملية نقل من سفينة إلى أخرى في الخليج. وقد تصبح هذه أول ناقلة نفط تصدّر النفط الإيراني منذ أن فرضت الولايات المتحدة حصارها البحري في يوليو، ومن المتوقع تصعيد كبير في الساعات القادمة.

لماذا تقوم إيران بهذه الخطوة؟



قال جريجوري برو، المحلل في مجموعة أوراسيا، إن آخر عائدات النفط الإيرانية قبل الحصار ستجف في ديسمبر. وأشار إلى أن خطة الخروج المعلنة قد تكون دليلاً على تزايد الضغوط المالية، حيث تسعى إيران جاهدةً لمنع انهيار عائدات النفط إلى الصفر.

وأشار برو أيضاً إلى عامل محتمل ثانٍ: قد تشعر إيران بالجرأة نتيجة تردد ترامب في التصعيد. وبناءً على هذا التفسير، قد تحاول طهران كسر الحصار وتتحدى الولايات المتحدة لإطلاق النار على ناقلات النفط، حتى وإن كان ذلك ينطوي على خطر التصعيد.



استهداف سفن البضائع الإيرانية

شدد الجيش الأمريكي حصاره البحري على إيران ، محذراً من أن السفن التي تتلقى شحنات إيرانية من خلال عمليات نقل البضائع من سفينة إلى أخرى ستواجه عملاً عسكرياً.

قالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان استشاري يوم الأربعاء، إن السفن التي تتلقى شحنات من سفن محملة في الموانئ الإيرانية أو على طول الساحل الإيراني يمكن اعتبارها "تتحايل على الحصار".

وتهدف هذه الخطوة إلى سد ثغرة محتملة سمحت لبعض المنتجات البترولية الإيرانية بالوصول إلى الأسواق الدولية، على الرغم من الحصار الذي فرضته واشنطن على الموانئ الإيرانية وصادرات النفط منذ منتصف يوليو.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه طهران إلى إيجاد سبل لإحياء صادراتها النفطية، حيث حذر الحرس الثوري الإسلامي الإيراني مراراً من الرد على الهجمات التي تستهدف السفن الإيرانية.

في المقابل، يرى محللون إنه في حين أنه من غير المرجح أن تكسر إيران الحصار عسكرياً، إلا أنها قد تسعى إلى جعل فرضه مكلفاً سياسياً واقتصادياً بالنسبة لواشنطن، مما يزيد من خطر مواجهة إقليمية أوسع.



وقال أندرياس كريج، الأستاذ المشارك في الدراسات الأمنية في كلية كينجز كوليدج لندن، في تصريحات صحفية سابقة، إن هذا أحد أخطر سيناريوهات التصعيد التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة".