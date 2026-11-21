أفادت صحيفة فايننشال تايمز أن المخططين العسكريين الأمريكيين أصبحوا أكثر حذرًا، محذرين من احتمال التوسع المفرط لقواتهم إذا استمرت الحرب حتى العام الجديد.

حث بعض المسؤولين في واشنطن وإسرائيل الرئيس دونالد ترامب على استئناف الهجمات ضد إيران.

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر أن القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أطلعت المسؤولين على أن الخسائر التي ستلحق بالقوات جراء الحشد العسكري المستمر بعد نهاية ديسمبر قد تؤدي في النهاية إلى تآكل الجاهزية العسكرية، وذلك وفقًا للصحيفة البريطانية اليومية.

سلط التقرير الضوء على إمكانية قيام الكونجرس المنتخب حديثاً بقيادة الديمقراطيين بتقليص الإنفاق الدفاعي وزيادة الرقابة على العمليات العسكرية في الخارج، ولا سيما الحرب الإيرانية التي لا تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة.

ونقل التقرير عن أحد المصادر قوله: "إن القيادة المركزية الأمريكية تخبر الإدارة بأن الوقت ينفد، وأنهم يهدرون الأموال ويفقدون الجاهزية"، مضيفاً أن ذلك قد يعيق قدرتهم على مواجهة التهديدات العالمية الأخرى.

بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية بشن ضربات ضد إيران في 28 فبراير.

ألمح ترامب إلى إمكانية إعادة إشعال الحرب ضد إيران، وأدلى مراراً بتصريحات مبهمة. وتعمل مجموعتان من حاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة.