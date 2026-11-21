قال مصدر رفيع المستوى في حديث مع قناة العربية اليوم "السبت" إن الوسطاء لا يستطيعون ضمان عدم عودة التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

وأضاف المصدر أن المفاوضات بين الأطراف المتحاربة قد توقفت.

وأوضح المصدر أن واشنطن أصرت على خطة واضحة وضمانات مكتوبة من إيران بأنها ستتخلص من اليورانيوم المخصب ولن تستأنف تطويره في المستقبل.

وبحسب ما ورد، لا يزال كلا الطرفين متمسكين بموقفهما بشأن اليورانيوم المخصب على الرغم من المقترحات المختلفة التي قدمها الوسطاء.

وبحسب المصدر الرفيع، فعقدة المفاوضات كانت و لا تزال حول مصير اليورانيوم المخصب فإيران ترفض إخراج اليورانيوم المخصب لخارج البلاد، فيما تصر أمريكا على ضمانات مكتوبة بعدم استئناف التخصيب مستقبلا ، وعلى وجود خطة واضحة للتخلص من اليورانيوم المخصب.